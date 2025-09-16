„Google“ skelbia apie dideles investicijas Britanijoje

Lėšos bus skirtos bendrovės „kapitalo išlaidoms, moksliniams tyrimams ir plėtrai... ir „Google DeepMind“ bei jos novatoriškiems dirbtinio intelekto tyrimams mokslo ir sveikatos apsaugos srityse finansuoti“, – teigiama bendrovės „Google“ pranešime.
Antradienį „Google“ turėjo atidaryti duomenų centrą Valtam Krose Hertfordšyro grafystėje rytinėje šalies dalyje, į kurį praėjusiais metais investavo 1 mlrd. JAV dolerių. Antradienį paskelbtos investicijos papildys lėšas, kurias bendrovė jau įsipareigojo investuoti, naujienų agentūrai AFP sakė bendrovės „Google“ atstovas spaudai.
Antradienį į Didžiąją Britaniją su istoriniu antruoju valstybiniu vizitu atvyksta D. Trumpas ir JK ministro pirmininko Keiro Starmerio vyriausybė negailės pastangų, mėgindama įsiteikti nenuspėjamajam JAV prezidentui.
Ketvirtadienį D. Trumpą lydės „nemažai“ JAV technologijų įmonių vadovų, kurie kartu su juo susitiks su K. Starmeriu jo užmiesčio rezidencijoje, sakė vienas aukšto rango JAV pareigūnas.
Tarp jų bus mikroschemų milžinės „Nvidia“ bei platformos „ChatGPT“ kūrėjos „Open AI“ vadovai, pranešė JAV žiniasklaida.
„Šis vizitas pabrėš nauja partnerystė mokslo ir technologijų srityje, apimsianti milijardus dolerių naujų investicijų“, – žurnalistams, tarp kurių buvo naujienų agentūros AFP reporteris, sakė oficialusis JAV asmuo.
Abi šalys ketina pasirašyti susitarimus, kurių vertė – apie 10 mlrd. svarų sterlingų, kuriais, be kita ko, bus siekiama paspartinti naujo branduolinio projekto įgyvendinimą bei įsteigti, Didžiosios Britanijos pareigūnų žodžiais tariant, „pirmaujančia pasaulyje partneryste technologijų srityje“.
K. Starmeris dar sekmadienį jau pasveikino JAV finansų įmonių, įskaitant „PayPal“ ir „Citi Group“, planus Jungtinėje Karalystėje investuoti 1,25 mlrd. svarų sterlingų.
Partnerystė įgyvendinant branduolinės energetikos projektus užtikrins, kad priežiūros institucijų patvirtinimas bus gaunamas greičiau bei bus įvykdyta keletas naujų privataus sektoriaus investicijų į branduolinius projektus sandorių, Jungtinei Karalystei siekiant nulinių emisijų ir energetinio saugumo tikslų.
