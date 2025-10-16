Graikijos įstatymų leidėjai pritarė planui leisti trylikos valandų darbo dieną

Konservatyvios vyriausybės pasiūlytą įstatymo projektą parlamentarai svarstė dvi dienas, o profesinės sąjungos ir opozicinės partijos jį griežtai kritikavo.
Šį mėnesį tūkstančiai darbuotojų nekart buvo išėję į kelių Graikijos miestų gatves protestuoti prieš vyriausybės planus įvesti neprivalomą 13 valandų darbo dieną.
„Tai vyriausybė, kuri nuo pat pirmos atėjimo į valdžią akimirkos visiškai tenkina visus darbdavių reikalavimus“, – šią savaitę sakė 29 metų parduotuvės darbuotoja Sofija Georgiadu iš Salonikų.
„Įstatymo projektas, numatantis 13 valandų darbo dieną, iš esmės yra dar vienas bandymas įteisinti šiuolaikinę vergovę. Jie nori sugrąžinti mus šimtmečiu atgal, kad dirbtume be teisių, be gyvenimo“, – sakė ji naujienų agentūrai AFP.
„13 darbo valandų reiškia, kad neturiu gyvenimo. Štai taip. Tai, kas vyksta Graikijoje, yra distopija“, – sakė 32 metų telekomunikacijų inžinierius Kostas Vasilejadis.
Vyriausybė yra sakiusi, kad 13 valandų darbo diena, kuri turi būti įteisinta balsavimu trečiadienį, bus pasirenkama, bet opozicinės partijos ir profesinės sąjungos tvirtina, kad darbuotojams grės atleidimas, jei jie atsisakys dirbti ilgiau.
Legali darbo diena Graikijoje yra aštuonių valandų trukmės, numatant apmokamų viršvalandžių galimybę.
Graikijoje jau legalizuota šešių dienų darbo savaitė, ypač – didelio poreikio laikotarpiais tam tikruose sektoriuose, įskaitant turizmą.
