 Grenlandijos vyriausybė atnaujino rekomendacijas, kaip elgtis krizės atveju

2026-01-21 19:15
BNS inf.

Grenlandijos vyriausybė trečiadienį pristatė atnaujintą lankstinuką su patarimais gyventojams, kaip elgtis krizės atveju šioje Arkties saloje.

Grenlandijos vyriausybė atnaujino rekomendacijas, kaip elgtis krizės atveju / AFP nuotr.

Lankstinukas paskelbtas tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) neslepia savo ambicijų perimti Danijos autonominės teritorijos kontrolę.

Grenlandijos savarankiškumo ministras Peteris Borgas (Piteris Biorgas) spaudos konferencijoje Nūke pareiškė, kad lankstinukas yra „draudimo polisas“. Jis paskelbtas tuo metu, kai JAV D. Trumpas paragino nedelsiant surengti derybas dėl Grenlandijos kontrolės, kartu pažadėdamas nenaudoti jėgos.

„Nesitikime, kad teks juo pasinaudoti“, – pabrėžė P. Borgas. 

