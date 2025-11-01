 Griežtina taisykles paspirtukų vairuotojams

2025-11-13 17:42
Martas Kalendra (LNK)

Slovėnijos valdžia svarsto griežtinti taisykles – planuojama kelti amžiaus ribą, nuo kurios nepilnamečiai galėtų vairuoti paspirtukus ir mopedus. Sprendimą paskatino sparčiai augantis avarijų ir sužalojimų skaičius, o dalis gyventojų tikina, kad eisme trūksta ne tik atsakingumo, bet ir elementarių vairavimo žinių.

Griežtina taisykles paspirtukų vairuotojams / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Liublianos gatvėmis rieda ne tik mašinos, bet ir dviračiai, motoroleriai, paspirtukai. Šalies valdžia užsimojo padidinti amžiaus ribą, nuo kurios būtų galima vairuoti šias transporto priemones.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

„Tai vienintelis teisingas dalykas. Kodėl? Dėl saugumo, nes įvyksta tiek daug avarijų“, – komentavo praeivis.

„Tai per daug pavojinga. Per mažai galvojama apie tai, ką gali sukelti greitis“, – pabrėžė gyventoja.

„Matote, kaip jie važiuoja – kairėn, dešinėn“, – pridūrė vyras.

„Kai dalyvauji eisme, reikia mokėti gerai vairuoti, reikia žinoti taisykles“, – akcentavo praeivė.

Būtent dėl saugumo ir svarstomi įstatymų pakeitimai.

„Manome, kad tai padės užtikrinti vaikų ir jaunimo saugumą“, – tikino infrastruktūros ministrė Alenka Bratušek.

LNK stop kadras

Statistika iškalbinga: nepilnamečių avarijų skaičius sparčiai auga. 2021 m. įvyko 58 avarijos, susijusios su mopedais iki 25 km/val., pernai – 182, o šiemet – 175. Transporto saugos agentūra taip pat pritaria amžiaus didinimui.

„Manome, kad tai pavojingos transporto priemonės, kurioms reikia tam tikrų gebėjimų. Reikia mokėti stebėti eismą ir būti atsakingam“, – aiškino eismo saugos agentūros laikinoji direktorė Saša Jevšnik Kafol.

Didėja ir sužalojimų skaičius. Kalbant apie jaunuolius iki keturiolikos metų: kritimų nuo paspirtukų ir mopedų daugėja. Liublianos universiteto medicinos centras 2015 m. gydė du sužeistuosius, pernai – 24, šiemet – 45.

„Vairuodama automobilį, dažnai nerimauju. Kai važiuoji aplink žiedinę sankryžą, staiga kas nors ant elektrinio paspirtuko atvažiuoja dideliu greičiu. Ir jų tikriausiai bus vis daugiau“, – kalbėjo praeivė.

„Nežinau, ar amžiaus ribos padidinimas vienais ar dvejais metais daug pakeistų. Aš suteikčiau vairuotojams mokymus. Pavyzdžiui, nedidelis egzaminas“, – siūlė praeivis.

LNK stop kadras

Siūloma griežčiau reglamentuoti ir transporto priemones, kurių greitis padidintas.

„Policija turėtų galimybę jas konfiskuoti. Kreipiuosi į visus tėvus ir pardavėjus – neleiskite didinti šių transporto priemonių greičio“, – ragino moteris.

Vokietijoje ir Italijoje paspirtukų vairuotojų amžius – keturiolika metų, Danijoje – penkiolika, Belgijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje – šešiolika. Austrijoje ir Prancūzijoje paspirtukais riedėti gali net dvylikmečiai.

