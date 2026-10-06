„The Guardian“: degalai iš Pietų Korėjos sankcionuotais tanklaiviais gabenami į Rusiją

Britų laikraščio atlikta uostų dokumentų ir laivų sekimo duomenų analizė atskleidė, kad liepą ir rugpjūtį keliuose P. Korėjos uostuose į septynis tanklaivius buvo pakrauta daugiau kaip 176 tūkst. tonų degalų, daugiausia dyzelino. Šie tanklaiviai 14 kartų plaukė į Rusijos Tolimuosius Rytus.
Trims iš šių laivų buvo taikomos Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos (ES) sankcijos, o vienas jų krovinį P. Korėjos vandenyse perėmė iš kito laivo. Toks būdas gali apsunkinti krovinio kilmės nustatymą ir leidžia laivams išvengti užsukimo į uostų terminalus, paaiškina „The Guardian“.
„Šokiruoja tai, kad tanklaiviai, kuriems ES taiko sankcijas, P. Korėjos uostuose pasikrovė degalų ir nugabeno juos į Rusiją. Tai kenkia sankcijų režimui ir P. Korėjos paramai Ukrainai“, – laikraščiui sakė Suomijoje veikiančio Energetikos ir švaraus oro tyrimų centro (CREA) analitikas Isaacas Levi.
Seulas siuntė Ukrainai humanitarinę pagalbą ir neletalinę karinę įrangą, pavyzdžiui, šalmus, neperšaunamas liemenes ir išminavimo transporto priemones, o 2023 m. pažadėjo skirti 2,3 mlrd. JAV dolerių paramą, kurios didžiąją dalį sudaro paskolos.
Tačiau P. Korėja jau seniai siekia derinti paramą Ukrainai su noru gerinti santykius su Rusija. Per visą karą Seulas atmetė galimybę tiesiogiai tiekti ginklus Ukrainai, laikydamasis savo praktikos netiekti letalinių ginklų kariaujančioms šalims. Maskva yra išreiškusi susidomėjimą santykių su P. Korėja, įskaitant prekybinius ryšius, atkūrimu.
Nors degalų prekyboje dalyvauja laivai, kuriems kai kurios P. Korėjos partnerės Vakaruose yra įvedusios sankcijas, neatrodo, kad tokia prekyba pažeistų P. Korėjos įstatymus, pažymi britų laikraštis. Pačios P. Korėjos priemonės prieš Rusiją daugiausia grindžiamos tokių prekių kaip pramonės įranga, elektronika ir transporto priemonės eksporto kontrole.
Kam priklausė degalai ar kas juos pardavė, lieka neaišku – P. Korėjos uostų dokumentuose ši informacija nenurodoma.
Remiantis CREA išanalizuotais tarptautinės prekybos ir žaliavų rinkų duomenų analizės platformos „Kpler“ duomenimis, rugpjūtį Rusija jūra importavo 368 tūkst. tonų naftos produktų – septynis kartus daugiau nei liepą. Tai buvo didžiausias mėnesio kiekis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios.
Iš P. Korėjos buvo importuota 112 tūkst. tonų, arba 31 proc. viso šio kiekio – daugiau naftos produktų Rusijai tiekė tik Indija.
„The Guardian“ paprašyta pakomentuoti situaciją, P. Korėjos užsienio reikalų ministerija nepasisakė nei apie šias siuntas, nei apie tanklaivius, kuriems taikomos sankcijos.
Ministerija pareiškė, kad vyriausybė, būdama atsakinga tarptautinės bendruomenės narė, remia tarptautines pastangas padėti užbaigti karą Ukrainoje ir užtikrinti taikų šalies atkūrimą bei aktyviai jose dalyvauja.
Ministerija nurodė, kad pagal Užsienio prekybos įstatymą išplėtė Rusijai taikomą eksporto kontrolę – be strateginių prekių, ji dabar apima 1 402 nestrategines prekes, kurios gali būti panaudotos kariniais tikslais. Ministerijos teigimu, šių apribojimų griežtai laikomasi.
Ministerija pridūrė, kad vyriausybė toliau stebi, kaip įgyvendinama Rusijai taikoma eksporto kontrolė, ir prireikus imasi veiksmų pagal atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus.
Naujausi komentarai