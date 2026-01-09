Gynybos viceministras: šiuo metu Lenkijoje yra apie dešimt tūkstančių JAV karių

Jis pranešė, kad Amerikos pajėgos Lenkijoje apima dalinius priešraketinės gynybos bazėje Redzikove Lenkijos šiaurėje, JAV armijos 5-ojo korpuso priešakinę vadovybę Poznanėje Lenkijos vakaruose ir Povidzo bazę vidurio vakarų Lenkijoje, kur saugoma šarvuotosios brigados įranga.
Rotacinėms pajėgoms priklauso šarvuotosios brigados kovinė grupė, dislokuota Vakarų Lenkijoje pagal misiją „Atlantic Resolve“. JAV oro pajėgų transporto ir koviniai lėktuvai dislokuoti Povidze ir Laske Vidurio Lenkijoje.
Jis pridūrė, kad Lenkijoje taip pat dislokuotos sąjungininkų pajėgos iš Kanados, Vokietijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės, Rumunijos, Prancūzijos, Norvegijos, Čekijos ir kitų NATO šalių, daugelis jų moko Ukrainos karius arba remia Lenkijos oro gynybą.
P. Zalewskis pranešė, kad suplanuota 115 JAV ir sąjungininkų infrastruktūros projektų 12-oje vietų, įskaitant kareivines, mokymo centrus, logistikos objektus ir degalų bei šaudmenų sandėlius.
Svarbios investicijos vykdomos Poznanėje, Povidze, Žaganyje, Svietošuve, Torunėje ir Vroclavo-Strachovicų oro uoste. Ginkluotųjų pajėgų generolas Dariuszas Mendrala teigė, kad pradėti 55 projektai, jų įgyvendinimui jau išleista 2,4 mlrd. zlotų (daugiau kaip pusė milijadro eurų).
Paklaustas apie galimus Jungtinių Valstijų planus sumažinti karių skaičių Lenkijoje, P. Zalewskis teigė, kad informacijos apie tokius ketinimus nėra.
