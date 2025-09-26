 „Hamas“: masinis Benjamino Netanyahu kalbos JT boikotavimas rodo Izraelio izoliaciją

2025-09-26 18:29
BNS inf.

 Palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ pareiškė, kad masinis Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyaho (Benjamino Netanjahu) kalbos Jungtinėse Tautose (JT) boikotavimas parodė Izraelio izoliaciją dėl karo Gazos Ruože.

Benjaminas Netanyahu
Benjaminas Netanyahu / AP nuotr.

„Netanyahu kalbos boikotavimas yra viena iš Izraelio izoliacijos ir niokojančio karo pasekmių apraiškų“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Hamas“ atstovas Taheras al-Nunu (Taheras Nunu).

