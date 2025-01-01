„Hamas“ perdavė visus 20 gyvų Izraelio įkaitų

Pirmadienį Gazos Ruože „Hamas“ perdavė visus 20 išgyvenusių Izraelio įkaitų Raudonojo Kryžiaus atstovams, pranešė transliuotojas.
Pasak transliuotojo, įkaitai buvo paleisti dviem partijomis, o antroji 13 įkaitų grupė buvo perduota Chan Junise Gazos Ruožo pietuose.
Visi likę gyvi įkaitai, „Hamas“ pagrobti 2023 m. spalio 7 d. Izraelyje ir laikyti Gazos Ruože, buvo išlaisvinti po 738 dienų nelaisvėje, pranešė Izraelio žiniasklaida.
Anksčiau pirmadienį Izraeliui buvo grąžinti pirmieji septyni įkaitai.
Pasak Izraelio žiniasklaidos, visi paleisti įkaitai yra „geros būklės“.
Po jų paleidimo vėliau bus perduoti likusių 28 mirusių įkaitų kūnai, tačiau Izraelis nesitiki, kad šis procesas bus baigtas pirmadienį.
Mainais Izraelis ketina paleisti apie 2000 jo kalėjimuose kalinamų palestiniečių.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Gazos Ruože „Hamas“ laikytų paskutinių įkaitų paleidimą pavadino „palengvėjimo akimirka visam pasauliui“.
„Tai reiškia, kad galima versti kitą puslapį. Gali prasidėti naujas skyrius“, – rašė ji platformoje „X“.
Ji taip pat dar kartą patvirtino ES paramą JAV tarpininkautam taikos planui, sakydama, kad kai jis bus baigtas įgyvendinti, tai gali būti „istorinės svarbos įvykis“.
ES yra pasirengusi prisidėti „visomis turimomis priemonėmis“, kad užtikrintų jo sėkmę.
U. von der Leyen sakė, kad ES visų pirma rems Palestinos savivaldos reformas ir pastangas gerinti valdymą. Ji pridūrė, kad ES atliks aktyvų vaidmenį paramos Palestinai teikėjų grupėje ir skirs lėšų Gazos Ruožo atstatymui.
Britų premjeras Keiras Starmeris pirmadienio dieną, kai grupuotė „Hamas“ paleido Izraelio įkaitus, pavadino „lemiamu etapu“ užbaigiant karą.
„Dabar turime sukurti ilgalaikę taiką ir saugią ateitį visam regionui“, – rašė K. Starmeris tinkle „X“. Didžioji Britanija, ano jo, teiks humanitarinę paramą civiliams Gazoje.
K. Starmeris pirmadienį dalyvaus Egipto Šarm al Šeicho kurorte vyksiančioje „Artimųjų Rytų taikos ceremonijoje“, skirtoje Izraelio ir „Hamas“ susitarimui.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas taip pat pareiškė džiugesį dėl įkaitų sugrįžimo ir viltį dėl taikos Artimuosiuose Rytuose.
„Džiaugiuosi kartu su šeimomis ir Izraelio žmonėmis, kai (pirmieji) septyni įkaitai buvo perduoti Raudonajam Kryžiui“, – rašė E. Macronas tinkle „X“, atvykęs į Šarm al Šeichą, kur popietę dalyvaus Artimųjų Rytų viršūnių susitikime, į kurį pakviesta daugiau kaip 20 šalių lyderių.
„Taika Izraeliui, Gazai ir regionui įmanoma“, – pridūrė E. Macronas. Jis patvirtino, kad viršūnių susitikime dalyvaus ir palestiniečių prezidentas Mahmoudas Abbasas.
„Tai, kad jis pakviestas, yra geras signalas“, – teigė jis po atvykimo į Egiptą.
„Dabar svarbiausia atnaujinti skubią pagalbą Gazos Ruože“, – kalbėjo Prancūzijos vadovas. Jo šalis, be to, kartu su JAV, Europos ir arabų valstybėmis, sieks užtikrinti ilgalaikį saugumą. Tai apima palestiniečių saugumo pajėgų apmokymą, tarptautinio dalinio nusiuntimą ir „Hamas“ nuginklavimo planą.
