Hegsethas paskelbė apie JAV pajėgų padėties Europoje peržiūrą

„Šiandien skelbiu apie šešių mėnesių trukmės Karo departamento peržiūrą, per kurią bus įvertinta Amerikos pajėgų padėtis ir bazių išdėstymas Europoje – tai užtruks iki šešių mėnesių, o galbūt ir mažiau“, – NATO gynybos ministrų susitikime sakė P. Hegsethas.
Jis gyrė NATO sąjungininkių pažangą vykdant pažadus didinti išlaidas gynybai, tačiau sakė, kad kai kurios iš jų turi nuveikti daugiau.
Prieš Aljanso gynybos ministrų susitikimą Briuselyje jis kalbėjo gana taikiai.
„Daugelis šalių laikosi pažadų, kai kurioms dar reikia nuveikti daugiau, mes apie tai kalbėsime atvirai tiek privačiai, tiek viešai. Manau, kad tai svarbu – draugai turi būti sąžiningi su draugais“, – prieš derybas su NATO gynybos ministrais Briuselyje sakė P. Hegsethas.
NATO gynybos ministrai ketvirtadienį susitinka Briuselyje, sąjungininkėms Europoje patiriant Vašingtono spaudimą didinti gynybos pajėgumus ir paremti Jungtines Amerikos Valstijas dorojantis su karo su Iranu padariniais.
Gegužę Vašingtonas paskelbė išvedantis iš Europos dalį oro ir jūrų pajėgų, siekdamas, kad Europa didintų išlaidas gynybai ir mažintų priklausomybę nuo JAV.
Manoma, kad Briuselyje P. Hegsethas pakartos Vašingtono reikalavimus.
Susitikimas vyksta tuo metu, kai sąjungininkės Europoje tęsia derybas dėl galimos Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos vadovaujamos misijos siekiant užtikrinti laivybą Hormuzo sąsiauryje, kai pasibaigs karo veiksmai.
Nuo karo pradžios, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius į Iraną, JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą kritikavo NATO sąjungininkes už atsisakymą dalyvauti konflikte.
Priklausomai nuo įvykių Artimuosiuose Rytuose, sąjungininkės gali nuspręsti dėl tokios misijos per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje liepos mėnesį.
Per susitikimą ketvirtadienį NATO gynybos ministrai taip pat turėtų aptarti branduolinį atgrasymą ir paramą karo nuniokotai Ukrainai.
Po ministrų susitikimo turėtų įvykti paramos teikėjų konferencija, per ją bus siekiama surinkti papildomos karinės paramos Kyjivui. Šiai konferencijai pirmininkaus Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius ir Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Danas Jarvis.
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