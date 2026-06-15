„Hezbollah“ dėkoja Iranui už reikalavimą įtraukti Libaną į susitarimą dėl Artimųjų Rytų karo

„Hezbollah“ reiškia didžiausią padėką“ Irano vadovams, pajėgoms ir žmonėms „už tvirtą paramą Libanui, jo žmonėms ir pasipriešinimui, taip pat už atkaklų reikalavimą, kad Libanas būtų įtrauktas į bet kokį susitarimą, vedantį prie karo pabaigos“, – teigiama grupuotės pareiškime.
„Hezbollah“ taip pat įspėjo, kad grupuotė „nesitaikys su jokia agresija, kuri pažeidžia šalies suverenitetą ar pralieja jos žmonių kraują“, ir pažadėjo, kad „liks ištikima Libano teisėtai ir nepajudinamai teisei ginti savo žemę, žmones ir suverenitetą, kol bus pasiektas visiškas (Izraelio) pasitraukimas ir grąžinti belaisviai“.
Jungtinės Valstijos ir Iranas kiek anksčiau susitarė dėl taikos sutarties ir „neatidėliotino bei nuolatinio“ karinių operacijų nutraukimo visuose frontuose, įskaitant Libaną.
Tačiau Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras pasmerkė šį JAV ir Irano susitarimą ir pabrėžė, kad jo šalis nėra jo saistoma.
„(JAV prezidento Donaldo) Trumpo (Donaldo Trampo) susitarimas mūsų neįpareigoja (...) mes nesame šio susitarimo šalis. Jis neužtikrina mūsų saugumo“, – savo „Telegram“ kanale teigė I. Ben Gviras.
Tai buvo pirmoji Izraelio pareigūno reakcija į pasiektą susitarimą.
„Mes neturime tenkintis niekuo mažiau nei „Hezbollah“ išardymu. Mes neturime pasitraukti nė per colį iš teritorijos, kurią mūsų kariai užėmė ir išvalė nuo teroristinės infrastruktūros“, – sakė jis.
Tuo metu Libano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad per Izraelio smūgį šalies pietuose pirmadienį žuvo vienas žmogus.
„Priešo dronas smogė automobiliui Kfar Tibnito žiedinėje sankryžoje ir žuvo jo vairuotojas“, – pranešė Nacionalinė naujienų agentūra (NNA), turėjusi omenyje kaimą netoli Nabatijos miesto.
Tai buvo pirmas pranešimas apie mirtiną smūgį nuo tada, kai buvo paskelbta apie susitarimą dėl karo Artimuosiuose Rytuose nutraukimo visuose frontuose, įskaitant Libaną.
Naujausi komentarai