„Hezbollah“: Iranas davė pažadą dėl Izraelio dalinių pasitraukimo iš Libano

Tai agentūrai „dpa“ pareiškė aukštas „Hezbollah“ funkcionierius. Šis klausimas Iranui esą yra vienas „aukščiausių prioritetų“. Iranas yra svarbiausias šios grupuotės rėmėjas.
Pasak naujienų agentūros „Al Jazeera“, šis Irano pažadas „Hezbollah“ susijęs su kitu derybų su JAV etapu. Izraelio pasitraukimas iš kaimyninės šalies esą keliamas kaip sąlyga deryboms – „nebūtinai pirmajam etapui, bet kaip galutinis tikslas“.
Ir Izraelio stebėtojai spėlioja, kad pažadas susijęs su galimu galutiniu susitarimu tarp JAV ir Irano, o ne su pagrindų susitarimu, kuris turėtų būti pasirašytas penktadienį Šveicarijoje.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienio vakarą patvirtino, kad Izraelio kariuomenė liks „saugumo zonose“ Gazos Ruože, Pietų Libane ir Sirijoje „tiek, kiek reikės“.
„Hezbollah“ vadas Naimas Qassemas sakė, kad Iranas „užtikrino neatidėliotiną ir ilgalaikį karinių operacijų nutraukimą visuose frontuose, įskaitant Libane“. Tai esą „pirmasis ir pagrindinis punktas“ Vašingtono ir Teherano pagrindų susitarime.
„Iranas „Hezbollah“ ir Libanui davė viską, o mainais neprašė nieko“, – pareiškė N. Qassemas.
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