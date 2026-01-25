Holokaustą išgyvenusi Umlauf Aušvico metinių renginyje ragino ginti demokratiją

E. Umlauf sakė abejojanti, ar jos žodžiai dar gali pasiekti žmonių protus ir širdis, „atsižvelgiant į dabartinius politinius procesus ir nepaliaujamą kraštutinių dešiniųjų bei antisemitinės neapykantos būgnų mušimą, kuris jau seniai palaikomas ir šlovinamas ne tik Vokietijoje“.
Ji klausė, ar žmonės, dalyvaujantys kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) mitinguose ir klausantys ekstremistinės kalbos, žodynu ir ritmu primenančios nacius, suvokia, kuo tokia logika baigėsi.
E. Umlauf paragino ceremonijos dalyvius Berlyne ginti demokratiją nuo nuolatinių išpuolių tiek iš kairės, tiek iš dešinės.
Pasak jos, Holokaustą išgyvenę žmonės ilgisi tokios valstybės, kurioje niekam nereikėtų bijoti dėvėti žydiškos kipos, kurioje žydų institucijoms nereikėtų apsaugos ir kurioje visuomenė laiku atpažintų, kada žmonės yra atstumiami ar dehumanizuojami.
1940–1945 m. Aušvico-Birkenau stovykloje buvo nužudyta apie 1,1 mln. žmonių, dauguma jų – žydai. Ši stovykla tapo Holokausto simboliu. 1945 m. sausio 27 d. ją išlaisvino Sovietų Raudonoji armija, išvadavusi apie 7 000 kalinių. Tuo metu E. Umlauf buvo dvejų metų.
