Rusija po mirties pripažino LGBTIQ kelionių agentą kaltu dėl ekstremizmo

Šis pomirtinis sprendimas priimtas praėjus metams po to, kai 48 metų Andrejus Kotovas buvo rastas negyvas savo kameroje Maskvos ikiteisminio sulaikymo centre.
Vadovaujant prezidentui Vladimirui Putinui, Rusija itin griežtai nusistačiusi prieš LGBTIQ bendruomenę, o penktadienio teismo sprendimas prieš mirusį asmenį laikomas itin simbolišku pavyzdžiu, kaip uoliai vykdomas susidorojimas.
A. Kotovas, vadovavęs kelionių įmonei „Men Travel“, teigė, kad 2024 metų lapkritį, kai buvo suimtas, jį sumušė 15 vyrų.
Maskvos Golovinskio teismas pripažino jį kaltu dėl dalyvavimo „ekstremistinėje veikloje“, taip pat dėl nepilnamečių asmenų naudojimo pornografijai, iš teismo pranešė nepriklausoma interneto svetainė „Mediazona“.
Jo advokatė 2024 metų gruodį sakė, kad A. Kotovo kūnas buvo rastas jo kameroje ir kad tyrėjai jai pranešė, jog jis mirė dėl savižudybės.
Teisių gynimo grupės kaltino valdžios institucijas, kad jos naudojo bylą kaip parodomąjį procesą – nenutraukė jos po jo mirties, kad įbaugintų LGBTIQ žmones.
2024 metų lapkričio mėnesį A. Kotovas teisme taip apibūdino savo suėmimą: „Naktį prie manęs priėjo penkiolika žmonių, mušė mane, daužė per veidą.“
V. Putinas jau daugelį metų smerkia viską, kas prieštarauja jo vadinamoms „tradicinėms šeimos vertybėms“, kaip nerusišką ir paveiktą Vakarų dalyką.
2023 metais Rusijos Aukščiausiasis Teismas uždraudė „tarptautinį socialinį LGBT judėjimą“ kaip „ekstremistinę organizaciją“.
Organizacija „Human Rights Watch“ teigė, kad šis sprendimas „atvėrė duris savavališkam asmenų, kurie yra LGBT arba laikomi tokiais, persekiojimui, taip pat visų, kurie gina jų teises arba reiškia su jais solidarumą“.
Rusija niekada nebuvo svetinga LGBTIQ žmonėms, tačiau tapo daug pavojingesnė po Maskvos plataus masto invazijos Ukrainoje, kuri smarkiai paspartino griežtą konservatyvų posūkį šalyje.
