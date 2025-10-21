 Vatikanas: krikščionys Izraelyje susiduria su beprecedenčiu smurtu

2025-10-21 16:28
Jūras Barauskas (ELTA)

Krikščionys Izraelyje susiduria su precedento neturinčiu žydų religinių ekstremistų smurtu, teigiama antradienį paskelbtoje Popiežiškojo fondo ataskaitoje apie padėtį po 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytų teroro išpuolių, paskelbtoje po to, kai Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolinas pasisakė prieš Izraelio kolonistų smurtą Vakarų krante gyvenančių krikščionių atžvilgiu.

Vatikanas: krikščionys Izraelyje susiduria su beprecedenčiu smurtu / Scanpix nuotr.

„Krikščionys Izraelyje patiria precedento neturintį smurtą ir priešiškumą – žydų ekstremistai nusitaikė į bažnytines institucijas ir vadovus“, – teigiama Popiežiškojo fondo „Pagalba vargstančiai Bažnyčiai“ pristatytoje ataskaitoje apie religijos laisvę, kurioje aprašoma padėtis po spalio 7 d. išpuolių.

„Kraštutinių dešiniųjų koalicija, kuriai vadovauja ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, pagilino etninį ir religinį susipriešinimą“, – pažymima ataskaitoje.

Fondo „Pagalba vargstančiai Bažnyčiai“ ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad „Šventosios Žemės krikščionių bendruomenių ekonominius sunkumus dar labiau padidino religinio turizmo žlugimas“.

krikščionys izraelije
ekstremizmas
smurtas

dušanski smarvė
Ką, niekada nematėte, kaip "chabad" sektantai ir kiti žydų ortodoksai tyčiojasi, spjaudosi ant katalikų vienuolių ir tikinčiųjų? Tai velniai avies kailyje. Laikas atverti jų tikrąjį snukį.
1
0
Visi komentarai (1)

