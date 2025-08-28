Norvegijoje sulaikytas jaunuolis, planavęs išpuolį mečetėje

Aštuoniolikmetis buvo suimtas po to, kai šeštadienio naktį Oslo nakvynės namuose, kuriuose gyveno įtariamasis, buvo nužudyta ten dirbusi 34 metų socialinė darbuotoja Tamima Nibras Juhar.
Policijai pareiškus, kad jaunuolis išreiškė „musulmonams priešišką nuomonę“, jo atžvilgiu pradėtas tyrimas dėl nužudymo ir terorizmo.
Įtariamasis „pareiškė, kad ketina įvykdyti išpuolį prieš mečetę Hionefose“, miestelyje, esančiame maždaug už 60 km į šiaurę nuo Norvegijos sostinės, sakoma policijos pareiškime.
„Svarbu pabrėžti, kad vis dėlto yra daug požymių, jog įtariamojo galimybės vykdyti tolesnius išpuolius buvo ribotos“, – pridūrė policija.
Teigiama, kad jaunuolis veikė vienas. Žiniasklaida jį įvardijo kaip Vokietijos pilietį Djordje Wilmsą, kuris vaikystėje persikėlė į Norvegiją iš Serbijos, nors policija šių duomenų nepatvirtino.
Norvegijoje ir anksčiau yra buvę kraštutinių dešiniųjų išpuolių.
2011 m. neonacistas Andersas Behringas Breivikas, Osle susprogdinęs bombą, o paskui pradėjęs šaudyti jaunimo festivalyje Utiojos saloje, nužudė 77 žmones.
2019 m. Philipas Manshausas šaudė mečetėje Oslo regione, kol, atvykus policijai, buvo neutralizuotas.
