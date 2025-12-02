Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas suteiks naują 118 mln. eurų paramą Lietuvai

Pasak Finansų ministerijos, lėšos bus skiriamos civilinei saugai, teisingumo sistemos plėtrai ir Piliečių fondui.
Memorandumai bus pasirašomi dėl naujo 2021–2028 metų finansavimo laikotarpio. 118 mln. eurų Lietuvai skirta ir per ankstesnį finansavimo laikotarpį.
Mechanizmo investicijomis Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas siekia mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinti dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.
Susitarimai bus pasirašomi ceremonijoje Vilniuje, kurioje be K. Vaitiekūno taip pat dalyvaus Norvegijos teisingumo ir viešojo saugumo ministerijos valstybės sekretorius Joakimas Sevrinas Tranvagas Orenas bei Islandijos ambasadorius Lietuvoje Haraldas Aspelundas.
