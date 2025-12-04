JK ir Norvegija bendromis jėgomis medžios rusų povandeninius laivus

Šios sutarties tikslas – apsaugoti svarbią povandeninę infrastruktūrą, pavyzdžiui, kabelius, kuriai, kaip teigia Vakarų pareigūnai, Maskva kelia vis didesnę grėsmę.
Sutartis sudaryta tuo metu, kai Didžiosios Britanijos gynybos ministerija pranešė, kad per pastaruosius dvejus metus Jungtinės Karalystės vandenyse pastebima bemaž trečdaliu daugiau Rusijos laivų.
Norvegija rugsėjo mėnesį paskelbė ketinanti iš Didžiosios Britanijos už 10 mlrd. svarų sterlingų (13 mlrd. JAV dolerių) įsigyti mažiausiai penkias fregatas „Type-26“.
Naujausias pranešimas pasirodė Jungtinės Karalystės ministrui pirmininkui Keirui Starmeriui ir jo kolegai iš Norvegijos Jonasui Gahrui Store‘ui lankantis Karališkųjų oro pajėgų bazėje šiaurės Škotijoje.
Pagal šią sutartį abi šalys „pakaitomis“ naudosis 13 Didžiojoje Britanijoje pagamintų fregatų flotile.
Laivai stebės Rusijos karinio jūrų laivyno veiksmus vandenyse tarp Grenlandijos, Islandijos ir Jungtinės Karalystės, „gindami svarbią infrastruktūrą, pavyzdžiui, povandeninius kabelius ir vamzdynus, kuriais perduodami svarbūs ryšiai, elektra ir dujos“, teigiama Gynybos ministerijos pranešime.
„Šiuo didžiulio pasaulinio nestabilumo laikotarpiu, kai mūsų vandenyse aptinkama vis daugiau Rusijos laivų, turime bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais, kad apsaugotume savo nacionalinį saugumą“, – sakė K. Starmeris.
Praėjusį mėnesį Jungtinės Karalystės gynybos ministras Johnas Healey‘is įspėjo Rusiją, pareikšdamas, kad jos karinis laivas „Jantar“ šiais metais jau antrą kartą įplaukė į Britanijos vandenis.
Jis sakė, kad laivas lazeriais taikėsi į britų karinių oro pajėgų pilotus, o tai buvo „labai pavojinga“.
Po pastaraisiais mėnesiais įvykdytų įtariamų sabotažo veiksmų, susijusių su keletu povandeninių ryšių ir elektros kabelių, Didžioji Britanija ir NATO sąjungininkai išreiškė vis didėjantį susirūpinimą dėl pavojaus, kurį Maskva kelia jūrinei infrastruktūrai.
Ekspertai ir politikai kaltina Maskvą organizuojant hibridinį karą prieš Vakarų šalis, kurių dauguma remia Ukrainą po to, kai 2022 m. joje prasidėjo plataus masto rusų invazija.
Naujausi komentarai