Honkongo rinkoje debiutavusios „Shein“ vertė – 26,3 mlrd. JAV dolerių

Ši Kinijoje įsikūrusi milžinė, garsėjanti itin žemomis kainomis ir greitai siuvamais drabužiais, savo akcijomis Azijos finansų centre ėmė prekiauti po to, kai priežiūros institucijos niekais pavertė planus surengti pirminį viešojo akcijų platinimą (IPO) Niujorke ir Londone.
Honkongo vertybinių popierių biržai pateiktame pranešime „Shein“ nurodė rinkai pateikusi 280 mln. akcijų po 48,56 Honkongo dolerio – ši kaina yra mažesnė už paskelbtą maksimalią siūlomą 49,50 Honkongo dolerio vienos akcijos kainą.
Ši platforma smarkiai išpopuliarėjo per COVID-19 pandemiją, per socialinius tinklus pritraukdama jaunus klientus ir užkariaudama pasaulinę greitosios mados rinką.
Tačiau dabar bendrovė išgyveną lėtesnį augimą, o Europoje ir Jungtinėse Valstijose – didžiausiose savo rinkose – susiduria su didėjančiu priežiūros institucijų spaudimu.
26,3 mlrd. JAV dolerių vertė yra gerokai mažesnė nei 98,2 mlrd. JAV dolerių vertę, kurią įmonė pasiekė 2022 m. vykdydama privačius finansavimo etapus.
Geopolitinė rizika
„Shein“ sulaukė priežiūros institucijų dėmesio dėl savo poveikio aplinkai ir kaltinimų žmogaus teisių pažeidimais, be to, ji patiria vis didėjančią tokių Kinijos pigių prekių parduotuvių kaip „Temu“ ir „AliExpress“ konkurenciją.
Bendrovės vykdomasis pirmininkas Donaldas Tangas praėjusiais metais naujienų agentūrai AFP sakė, kad bendrovė laikosi „nulinės tolerancijos“ principo priverstinio darbo atžvilgiu.
Prekyba jos akcijomis Honkonge prasidės antradienį.
„Shein“ teigė, kad šias lėšas panaudos savo technologinei bazei tobulinti ir tarptautinei veiklai plėsti.
Kinijoje įkurta ir pagrindinę buveinę Singapūre šiuo metu turinti „Shein“ praėjusį mėnesį pagaliau gavo Pekino pritarimą Honkonge surengti pirminį viešąjį akcijų platinimą.
„Shein“ praėjusiais metais paskelbė per metus uždirbusi 2,06 mlrd. JAV dolerių grynojo pelno, tačiau neseniai patyrė 99 mln. JAV dolerių ketvirčio nuostolį, mat Jungtinės Valstijos panaikino importo muitų lengvatą mažoms siuntoms.
Europos Sąjunga praėjusį mėnesį taip pat nustatė trijų eurų muitą už kiekvieną siuntinį, kurio vertė mažesnė nei 150 eurų.
„Rinkos dalyvių nuomonės apie bendrovę „Shein“ pablogėjimas atspindi lėtesnį pajamų augimą, kurį lemia gausybė geopolitinių iššūkių bei išaugusi konkurencija“, – savo pranešime teigė bendrovės „Morningstar“ Azijos akcijų tyrimų direktorė Lorraine Tan.
„Nors prekyba Azijoje padeda kompensuoti JAV sumažėjusias pajamas, tikriausiai bendrovė artimiausiu metu patirs vienaženklį pajamų augimo rodiklį, o tokia perspektyva greičiausiai žabos investuotojų entuziazmą. Be to, vis dar yra muitai ir kiti geopolitinės rizikos veiksniai“, – sakė ji.
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