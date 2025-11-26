HP skelbia apie masinius atleidimus, nes vis plačiau diegia DI

Šis naujas kompiuterių ir spausdintuvų gamintojos HP planas skelbiamas po ankstesnės restruktūrizacijos, kai bendrovė, praėjusių metų spalio pabaigoje turėjusi apie 58 tūkst. darbuotojų, paskelbė apie maždaug 7 000 darbo vietų mažinimą. Vėliau tas skaičius padidintas dar 1-2 tūkst. darbo vietų. Atnaujinti duomenys apie darbuotojų skaičių dar nėra prieinami.
HP teigimu, nauji darbo vietų karpymai yra dalis platesnio plano didinti inovacijas, produktyvumą ir klientų pasitenkinimą per DI, kuris vis dažniau naudojamas JAV įmonėse programinės įrangos kūrimui ir duomenų analizei.
Šis žingsnis atitinka platesnę technologijų sektoriaus tendenciją, kai įmonės nurodo DI diegimą kaip darbo vietų mažinimo priežastį. Spalio mėnesį „Amazon“ paskelbė, kad naikins apie 14 tūkst. administracinių pareigybių, nurodydama organizacinius pokyčius, kuriuos skatina DI teikiamos galimybės.
HP paskelbė, kad paskutinio fiskalinio ketvirčio pajamos siekė 55,3 mlrd. JAV dolerių, t. y. apie 3 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, o grynasis pelnas sumažėjo 9 proc. iki 2,5 mlrd. JAV dolerių.
Naujausi komentarai