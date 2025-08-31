Į Gazos Ruožą išplaukia humanitarinės pagalbos ir aktyvistų flotilė su Greta Thunberg

Pasak „Global Sumud Flotilla“ pasivadinusios flotilės, laivai išplauks iš Ispanijos uostamiesčio, kad „atvertų humanitarinį koridorių ir užbaigtų tebesitęsiantį palestiniečių genocidą“.
Organizatoriai nenurodė, kiek laivų išplauks, ir nepasakė tikslaus išvykimo laiko.
Tikimasi, kad flotilė į karo nuniokotą pakrantės anklavą atvyks rugsėjo viduryje.
„Tai bus didžiausia solidarumo misija istorijoje, kurioje dalyvaus daugiau žmonių ir laivų nei per visus ankstesnius bandymus kartu sudėjus“, – praėjusią savaitę Barselonoje žurnalistams sakė brazilų aktyvistas Thiago Avila (Tiagas Avila).
Organizatoriai teigia, kad rugsėjo 4 dieną iš Tuniso ir kitų Viduržemio jūros uostų turėtų išplaukti dešimtys kitų laivų.
Aktyvistai taip pat vienu metu rengs demonstracijas 44 šalyse, „solidarizuodamiesi su palestiniečiais“, socialiniame tinkle „Instagram“ parašė flotilės valdančiojo komiteto narė G. Thunberg.
Tai bus didžiausia solidarumo misija istorijoje.
Be G. Thunberg, flotilėje bus aktyvistų iš kelių šalių, Europos įstatymų leidėjų ir visuomenės veikėjų, tokių kaip buvusi Barselonos merė Ada Colau (Ada Kolau).
„Suprantame, kad tai yra teisėta misija pagal tarptautinę teisę“, – praėjusią savaitę Lisabonoje žurnalistams sakė prie misijos prisijungsianti kairiųjų pažiūrų Portugalijos įstatymų leidėja Mariana Mortagua.
Ankstesni bandymai
„Global Sumud Flotilla“ save apibūdina kaip nepriklausomą grupę, nesusijusią su jokia vyriausybe ar partija. „Sumud“ arabų kalba reiškia „atkaklumas“.
Izraelis jau užblokavo du aktyvistų bandymus pristatyti pagalbą laivais į Gazos Ruožą – birželį ir liepą.
Birželį Izraelio pajėgos 185 km į vakarus nuo Gazos sulaikė 12 burlaivyje „Madleen“ buvusių aktyvistų iš Prancūzijos, Vokietijos, Brazilijos, Turkijos, Švedijos, Ispanijos ir Nyderlandų.
Jo keleiviai, tarp kurių buvo ir G. Thunberg, buvo sulaikyti ir galiausiai išsiųsti namo.
Liepos mėnesį 21 aktyvistas iš 10 šalių buvo sulaikytas, kai bandė priartėti prie Gazos kitu laivu „Handala“.
Pastarosiomis savaitėmis humanitarinė padėtis Gazoje pablogėjo.
Šį mėnesį Jungtinės Tautos (JT) paskelbė badą Gazos Ruože, įspėdamos, kad 500 tūkst. žmonių gresia katastrofiškos sąlygos.
Karą Gazos Ruože sukėlė precedento neturintis palestiniečių grupuotės „Hamas“ puolimas prieš Izraelį 2023 metų spalio 7 dieną, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo AFP turimi skaičiai, paremti oficialiais duomenimis.
Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė mažiausiai 63 371 palestiniečio, daugiausia civilių, gyvybes. JT šiuos duomenis laiko patikimais.
