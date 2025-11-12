Ilgiausias istorijoje JAV vyriausybės uždarymas artėja prie atomazgos

Trečiadienį numatytas Atstovų Rūmų balsavimas dėl išlaidų įstatymo projekto, kuris turėtų išspręsti šešias savaites besitęsusią aklavietę. Pirmadienį keli demokratų senatoriai perėjo į respublikonų pusę ir balsavo už kompromisinį susitarimą, priartinantį Kongresą prie aklavietės pabaigos.
Įtakingas Atstovų Rūmų taisyklių komitetas, peržiūrintis įstatymų projektus prieš jų pateikimą visiems Rūmams, trečiadienio rytą paskelbė savo svetainėje, kad pritarė įstatymo projektui. Skelbiama, kad „už“ balsavo aštuoni, „prieš“ – keturi.
Šis žingsnis atvėrė kelią respublikonų kontroliuojamiems Atstovų Rūmams trečiadienį vyksiančiame posėdyje aptarti ir surengti balsavimą dėl siūlomo išlaidų paketo.
Antradienį D. Trumpas paskelbė pergalę prieš demokratus per ilgiausią JAV vyriausybės uždarymą, sakydamas kalbą kasmetinėje ceremonijoje, skirtoje pagerbti Amerikos karo veteranus.
„Sveikinu (...) su labai didele pergale“, – D. Trumpas sakė respublikonui Atstovų Rūmų pirmininkui Mike'ui Johnsonui, pamatęs jį tarp žiūrovų atminimo ceremonijoje Arlingtono nacionalinėse kapinėse.
„Mes atveriame savo šalį – ji niekada neturėjo būti uždaryta“, – pridūrė Baltųjų rūmų šeimininkas.
Vėliau jis pareiškė, kad tikisi, jog Atstovų Rūmai trečiadienį patvirtins įstatymo projektą, skirtą vyriausybės finansavimui dar keletui mėnesių.
„Tik tie žmonės, kurie nekenčia mūsų šalies, nori, kad ji nebūtų atidaryta“, – sakė D. Trumpas.
„Žmonių sveikatos priežiūra atsidūrė ant ribos“
Aukšto rango demokratų partijos nariai pažadėjo nepritarti vyriausybės finansavimo įstatymo projektui, daugiausia dėl to, kad jame tiesiogiai nesprendžiamas klausimas dėl sveikatos draudimo subsidijų pratęsimo, kurios turėtų baigtis šių metų pabaigoje.
Tačiau manoma, kad trečiadienį per balsavimą Atstovų Rūmuose šis įstatymo projektas galiausiai bus priimtas. Tam tereikia paprastos daugumos, kurią šiuo metu nedidele persvara turi respublikonai.
Nuo pat pradžių D. Trumpas darė spaudimą demokratams, leisdamas uždaryti vyriausybę, imdamasis kuo griežtesnių priemonių ir atsisakydamas derėtis dėl jų keliamų reikalavimų sveikatos draudimo klausimu.
Dėl JAV vyriausybės uždarymo milijonui federalinių darbuotojų nebemokami atlyginimai, prieš šventes sutriko oro uostų veikla, o mažas pajamas gaunančioms šeimoms grėsė prarasti pašalpas maistui.
Susisiekimo sekretorius Seanas Duffy antradienį perspėjo, kad chaosas gali paaštrėti dar labiau iki savaitgalio, jei vyriausybės uždarymas tęsis.
„Atsiras oro linijų bendrovių, kurios rimtai svarstys, ar toliau vykdyti skrydžius“, – žurnalistams sakė jis.
Visuomenės apklausos rodo, kad dėl vyriausybės uždarymo rinkėjai linkę kaltinti respublikonus.
Pirmadienį demokratai sutiko nusileisti ir suteikė respublikonams papildomų balsų, kurių jiems trūko pagal Senato taisykles. Tačiau demokratams nepavyko užsitikrinti svarbių nuolaidų, kurių jie siekė.
„Žmonių sveikatos priežiūra visoje šalyje atsidūrė ant ribos, kai tampa neįperkama“, – antradienį žurnalistams sakė pagrindinis Atstovų Rūmų narys demokratas Hakeemas Jeffriesas.
Jis pažadėjo, kad demokratai toliau sieks mažinti sveikatos priežiūros išlaidas.
„Apgailėtina“
Pirmadienį priimtas įstatymo projektas suskaldė demokratus, daugeliui vyresniųjų pareigūnų teigiant, kad jų kolegos turėjo pritarti sveikatos draudimo subsidijų pratęsimui.
„Apgailėtina“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas.
Demokratų Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris ryžtingai priešinosi įstatymo projektui ir balsavo prieš jį. Tačiau kai kurie demokratai paragino jį atsistatydinti, nes jam nepavyko išlaikyti savo senatorių vienybės.
Demokratams toks svyravimas buvo ypač nemalonus, nes įvyko vos kelios dienos po pergalių gubernatorių rinkimuose svarbiose valstijose.
Demokratų partijos pergalės Virdžinijos ir Naujojo Džersio gubernatorių rinkimuose laikomos besikeičiančių šalyje politinių nuotaikų ženklu, JAV laukiant kitų metų kadencijos vidurio rinkimų, kai bus sprendžiamas Kongreso kontrolės klausimas.
Kita svarbi demokratų pergalė – Kalifornijoje, kur rinkėjai pritarė siūlymui perbraižyti rinkimų apygardas, siekdami neutralizuoti D. Trumpo nurodymus įgyvendinti rinkimų apygardų ribų keitimą kitose valstijose.
Tuo tarpu demokratas Zohranas Mamdanis pergalę Niujorke pasiekė po aršių verslo elito, konservatyvios žiniasklaidos komentatorių ir paties D. Trumpo išpuolių prieš jo politiką ir musulmonišką kilmę.
Tačiau Senato respublikonai pažadėjo demokratams balsuoti dėl sveikatos draudimo. Jei nebus pratęstos subsidijos, milijonams amerikiečių prieinamo sveikatos priežiūros įstatymo, geriau žinomo kaip „Obamacare“, išlaidos gali padvigubėti.
Tačiau problemos sveikatos priežiūros srityje prieštarauja D. Trumpo pagrindiniam judėjimui „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (angl. Make America Great Again, MAGA).
