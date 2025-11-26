 Ilgiausias pasaulyje tiesioginis skrydis sujungs Kiniją ir Argentiną

Ilgiausias pasaulyje tiesioginis skrydis sujungs Kiniją ir Argentiną

2025-11-26 17:57
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Kinijos oro bendrovė „China Eastern“ nuo kitos savaitės siūlys ilgiausią pasaulyje tiesioginį skrydį.

Ilgiausias pasaulyje tiesioginis skrydis sujungs Kiniją ir Argentiną / Scanpix nuotr.

Nuo gruodžio 4 d. kompanija du kartus per savaitę skraidins iš Kinijos ekonomikos centro Šanchajaus į Argentinos sostinę Buenos Aires. Argentinos vyriausybė trečiadienį patvirtino naują maršrutą, apie jį paskelbdama oficialiame leidinyje.

„China Eastern“ skaičiuoja, kad 20 tūkst. kilometrų atstumui įveikti skrendant pirmyn prireiks 25,5 valandos, o atgal – 29 valandų.

Vis dėlto tai nebus skrydis be sustojimo. „Boeing 777-300ER“ orlaivis techninį sustojimą atliks Naujosios Zelandijos Oklando mieste, rašo aviacijos žurnalas „Aero“. Čia lėktuvas bus pripildytas degalų ir pasikeis įgula. Keleiviai per dvi valandas truksiantį sustojimą galės trumpam palikti orlaivį.

