Bendrovė „Hindustan Aeronautics Limited“ (HAL) paskelbė apie sandorį su „United Aircraft Corporation“, pagal kurį pirmą kartą Indijoje bus gaminami civiliniai keleiviniai orlaiviai.
Indijos gynybos ministras Rajnathas Singhas (Radžnatas Singas) socialiniame tinkle „X“ pasveikino „svarbų žingsnį Indijos civilinės aviacijos sektoriui“, kuris sukurs darbo vietų ir padidins savarankiškumą.
Jungtinės Valstijos ir kai kurios kitos Vakarų partnerės anksčiau kritikavo Indijos politiką Rusijos atžvilgiu nuo jos plataus masto invazijos į Ukrainą 2022 metais, reikalaudamos, kad Naujasis Delis laikytųsi sankcijų Maskvai.
Indija savo ruožtu teigė nepritarianti vienašališkoms sankcijų priemonėms.
Pagal Maskvoje sudarytą orlaivių sutartį HAL bendradarbiaus su Rusijos įmone „United Aircraft Corporation“ ir gamins SJ-100 dviejų variklių siauro korpuso lėktuvus vidaus klientams.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime HAL teigė, kad tai bus „pirmas atvejis, kai Indijoje bus pagamintas visas keleivinis orlaivis“.
Tiek HAL, tiek R. Singhas pavadino šį orlaivį „keičiančiu trumpojo nuotolio susisiekimo galimybes“.
Šis sandoris pabrėžia, kad Naujasis Delis ir toliau palaiko gynybos ir energetikos ryšius su Maskva, nepaisant didėjančios kontrolės dėl naftos pirkimo iš Rusijos.
Rugpjūtį JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) padidino Indijos eksportui taikomus muitus iki 50 proc., o Vašingtonas apkaltino Indiją remiant Rusijos karą Ukrainoje.
Neseniai D. Trumpas teigė, kad Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi (Narendra Modis) sutiko sumažinti Rusijos naftos importą kaip galimo prekybos susitarimo dalį, tačiau patvirtinimo iš Naujojo Delio nebuvo.
