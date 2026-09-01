Indijos premjeras Putinui: reikia užbaigti karą

Indija remia visas taikos pastangas, sakė N. Modis per pokalbį, vykusį Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimo kuluaruose Kirgizijos sostinėje Biškeke. Esą būtina pasukti keliu nuo begalinio karo iki karo pabaigos. V. Putinas atsakė, kad Rusija jau yra šiame kelyje.
Rusija daugiau kaip puspenktų metų kariauja prieš Ukrainą.
N. Modis jau praeityje reikalavo užbaigti karą.
Indija ir Kinija laikomos patikimomis Rusijos prekybos partnerėmis. JAV ir ES tuo tarpu dėl V. Putino karo prieš Ukrainai įvedė šaliai sankcijas.