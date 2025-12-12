Interpolas: 2025 metais nelegali prekyba gyvūnais pasiekė rekordinį lygį

Interpolas teigė, kad nusikaltimai prieš gamtą šiuo metu vertinami daugiau nei 20 mlrd. dolerių (17,21 mlrd. eurų) per metus – nuo tūkstančių ryklių pelekų gabenimo iki draudžiamų dramblio kaulo ir primatų mėsos.
Per mėnesį trukusią operaciją nuo rugsėjo 15 dienos teisėsaugos institucijos 134 šalyse konfiskavo apie 6,1 tūkst. paukščių, 2 tūkst. vėžlių, 1,1 tūkst. roplių, 208 primatus, 46 pangolinus, 10 didžiųjų kačių ir 19,4 tūkst. kitų laukinių gyvūnų, sakoma Interpolo pranešime.
Sulaikyta apie 1,1 tūkst. įtariamųjų.
Kalbėdamas apie nelegalios prekybos pavyzdžius, Interpolas teigė, kad Kataro valdžios institucijos sulaikė vyrą, siekusį už 14 tūkst. JAV dolerių (12 tūkst. eurų) socialiniame tinkle parduoti primatą, kuriam gresia išnykimas.
Tuo metu Brazilijoje policija nustatė 145 įtariamuosius bei išgelbėjo daugiau kaip 200 gyvūnų, be kita ko, užkardydama tarptautinę auksinių liūtų tamarinų prekybos tinklą.
„Siuntoje iš Azijos, kuri buvo sulaikyta Šiaurės Amerikos pašto centre, buvo daugiau kaip 1,3 tūkst. primatų kūno dalių, įskaitant kaulus, kaukoles ir kitus darinius“, – sakoma pareiškime.
Per operaciją „Thunder 2025“ taip pat konfiskuota beveik 10,5 tūkst. drugelių, vorų ir vabzdžių, o tai, pasak Interpolo, parodo, kad kėsinamasi į įvairias rūšis.
„Nors šiemet konfiskuotų gyvų gyvūnų skaičius pasiekė rekordinį lygį – daugiausia dėl egzotinių naminių gyvūnų paklausos, daugiausia neteisėtos prekybos laukiniais gyvūnais buvo susiję su gyvūnų liekanomis, dalimis ir dariniais, dažnai naudojamais tradicinėje medicinoje ar specialiame maiste“, – teigė Lione įsikūrusi agentūra.
„Apytikriais skaičiavimais, metinė nusikaltimų, susijusių su laukiniais gyvūnais ir augalais, vertė siekia 20 mlrd. dolerių (17,21 mlrd. eurų), tačiau slaptas prekybos pobūdis rodo, kad tikroji suma greičiausiai yra daug didesnė“, – sakė Interpolas.
Agentūra teigė, kad didėja ir neteisėta prekyba laukinių gyvūnų mėsa.
Ji pranešė, kad Belgijos institucijos perėmė primatų mėsos siuntą, Kenijos pareigūnai konfiskavo daugiau kaip 400 kg žirafų mėsos, o Tanzanijos teisėsauga surado zebrų ir antilopių mėsos bei odos, kurių vertė siekia 10 tūkst. dolerių (8,6 tūkst. eurų).
„Pasaulyje konfiskuota rekordinis kiekis – 5,8 tonos laukinių gyvūnų mėsos, pastebimai padaugėjo atvejų iš Afrikos į Europą“, – teigė Interpolas.
Kovojant su pažeidimais taip pat konfiskuota apie 32 tūkst. kubinių metrų nelegaliai iškirstos medienos. Interpolas teigė, kad nelegali miškininkystė sudaro nuo 15 iki 30 proc. pasaulinės prekybos mediena.
