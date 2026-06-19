Iranas: apie raketų programą su JAV nebus deramasi

„Mūsų raketoms visiškai nepatinka, kai kas nors apie jas kalba, – per šalies valstybinę televiziją pareiškė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmailas Baghaei. – Irano raketos skirtos paleidimui, o ne deryboms“. Apie Irano gynybinius pajėgimus „niekaip, jokiame procese ir su jokia puse nebus diskutuojama“, pridūrė jis.
Pagrindų susitarime, kurį pasirašė JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas, Irano raketų programa neminima. Tačiau susitarime aiškiai paminėta Irano branduolinė programa. Ji yra viena iš temų per numatytas 60 dienų derybas dėl galutinės taikos sutarties.
Tačiau JAV ir Izraelis jau daug metų vis reiškia didelį susirūpinimą ne tik dėl Teherano branduolinės programos, bet ir raketų programos. Prieš konfliktą Iranas turėjo didžiausią arsenalą balistinių raketų Artimuosiuose Rytuose, kurio dydis buvo vertinamas nuo 2,5 tūkst. iki 6 tūkst. skirtingo tipo raketų. Kai kurių jų veikimo nuotolis yra iki 2 tūkst. km ir gali pasiekti Izraelį. Be to, šalis dideliu mastu gamino tolimojo nuotolio dronus, ypač „šahedus“, kuriuos ir Rusija naudoja karui prieš Ukrainą.
Praėjus maždaug mėnesiui nuo smūgių pradžios JAV šaltiniai teigė, kas sunaikinta trečdalis šio arsenalo ir dar trečdalis apgadinta arba perkelta į saugias požemines vietas.
Anot duomenų, JAV ir jų sąjungininkai per konfliktą numušė daugiau kaip 1,5 tūkst. raketų ir 6 tūkst. dronų. Kiek raketų Iranui liko, nėra aišku. Šalis ir toliau geba vykdyti atakas regione. Birželio 6 d. Iranas paleido raketų į Kuveitą ir Bahreiną, o birželio 7 d. į Izraelį. Šių valstybių duomenimis, didesnės žalos nebuvo padaryta.
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