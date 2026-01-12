Iranas išsikvietė kelių Europos šalių ambasadorius dėl solidarumo su protestuotojais

Pareiškime, kurį išplatino valstybinis transliuotojas, sakoma, kad susitikimo metu buvo parodyti neramumų vaizdo įrašai. Užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad „smurtiniai“ veiksmai peržengė taikių demonstracijų ribas.
Vokietijos užsienio reikalų ministerija kol kas neatsakė į prašymą pakomentuoti.
Tuo tarpu Užsienio reikalų ministerija Paryžiuje patvirtino, kad buvo iškviestas jos ambasadorius, ir nurodė, jog Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi su Europos ambasadoriais, kurie pareiškė susirūpinimą, aptarė naujausius įvykius šalyje.
Londonas žinios apie ambasadorių iškvietimą aiškiai nepatvirtino. Šaltiniai vyriausybėje sakė, kad ambasadorius Užsienio reikalų ministerijoje Teherane dalyvavo planuotame susitikime.
JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį bendrame pareiškime pažymėjo, kad jie yra „labai susirūpinę“ dėl smurto, ir „griežtai“ pasmerkė protestuotojų žūtis.
Teheranas pareikalavo atsiimti solidarumo pareiškimus.
Naujausi komentarai