Irane netyla gandai apie galimą naujojo aukščiausiojo lyderio mirtį

Beveik prieš šešis mėnesius po savo tėvo ajatolos Ali Khamenei mirties aukščiausias politines ir religines pareigas Irane perėmęs M. Khamenei praėjusią savaitę nepasirodė Teherane vykusiose šermenų apeigose, nors oficialiai buvo numatyta, kad jis joms vadovaus.
Iranui išgyvenant itin sudėtingą laikotarpį, M. Khamenei nepasirodymas dar labiau pakurstė klausimus dėl aukščiausiojo lyderio buvimo vietos ir sveikatos.
Pasak „The Atlantic“, nuo tada, kai M. Khamenei tapo aukščiausiuoju lyderiu, viešai nepaskelbta nė vienos tuo laikotarpiu darytos jo nuotraukos, vaizdo ar garso įrašo. Jo nematę pripažino net aukšto rango Irano pareigūnai, tarp jų ir užsienio reikalų ministras, Irano Nacionalinio saugumo tarybos narys Abbasas Araghchi.
Gandai Irane ir už jo ribų
M. Khamenei nesirodant viešumoje, Irane ir už jo ribų netyla gandai, kad jis galėjo būti sunkiai sužeistas per vasarį JAV ir Izraelio surengtus smūgius, per kuriuos žuvo jo tėvas ir keli aukšto rango Irano pareigūnai. Šios spėlionės niekada nebuvo nepriklausomai patvirtintos.
„IranWire“, remdamasis M. Pezeshkiano administracijai artimais šaltiniais, šį mėnesį pranešė, kad aukšto rango pareigūnai nerimauja dėl jo sveikatos, o aukščiausiuose valdžios sluoksniuose sklando gandai apie galimą artėjančią jo mirtį.
Irano pareigūnai ne kartą tvirtino, kad aukščiausiasis lyderis – gyvas ir sveikas. Prezidentas Masoudas Pezeshkianas anksčiau atmetė nuogąstavimus dėl M. Khamenei būklės ir pareiškė surengęs su juo ilgą bei produktyvų susitikimą, o aukščiausiąjį lyderį apibūdino kaip „visiškai sveiką“.
Su Irano valstybe siejama žiniasklaida taip pat mėgino išsklaidyti spėliones skelbdama vaizdo įrašus, kuriuose esą matyti M. Khamenei. „Fars News“ antradienį paskelbė archyvinį įrašą, kuris, kaip pranešama, buvo nufilmuotas dar iki jam tampant aukščiausiuoju lyderiu. Pasak „The Atlantic“, tai jau antras toks šį mėnesį paskelbtas vaizdo įrašas.
Anksčiau pusiau oficiali Irano naujienų agentūra „Mehr News“ paskelbė vaizdo įrašą be datos, kuriame M. Khamenei atrodo esantis geros sveikatos.
Tačiau, pasak JAV žurnalo, nė vienas įrašas neatsakė į pagrindinius klausimus: kodėl Irano lyderis vis dar nesirodo viešumoje ir kodėl nėra jokio aiškiai po jo paskyrimo daryto įrašo, kuriame jis kreiptųsi į Irano žmones?
Valdžios vakuumas
M. Khamenei iš viešumos dingo Iranui, kurio aukščiausiuoju lyderiu jis tapo po tėvo žūties, patiriant didelį politinį ir karinį spaudimą po kelis mėnesius trunkančio konflikto su JAV ir Izraeliu.
Pasak „The Atlantic“, dėl susidariusio valdžios vakuumo Teheranui tapo sunkiau spręsti svarbius nesutarimus, be kita ko, klausimus dėl derybų su Vašingtonu ir įtampos tarp konkuruojančių režimo grupuočių.
JAV žurnalo duomenimis, tvyrant neaiškumui Irano Nacionalinio saugumo taryba tampa vis svarbesne kolektyvinių sprendimų priėmimo institucija. Dėl to kyla klausimų, kiek valdžios M. Khamenei iš tiesų išlaiko likdamas užkulisiuose.
Šis klausimas ypač jautrus, nes aukščiausiojo lyderio institucija yra galutinis valdžios centras Irane. Ilgalaikis jo nepajėgumas eiti pareigų ar mirtis galėtų sukelti dar vieną kovą dėl įpėdinystės tuo metu, kai režimas jau susiduria su kariniais nuostoliais, ekonominiu spaudimu ir vidiniais politiniais nesutarimais.
M. Khamenei šalininkai teiginius apie jo sunkią būklę atmeta, o Irano pareigūnai mėgina parodyti, kad jis tebėra pajėgus valdyti šalį.
Buvęs pareigūnas ir M. Khamenei giminaitis Mohammadas Hosseinas Khoshvaghtas teigė, kad nuo tada, kai aukščiausiasis lyderis atėjo į valdžią, su juo susitiko mažiau nei penki žmonės – bet tai esą buvo būtina saugumo priemonė.
Pasak „The Atlantic“, M. Khamenei būtų tikėtinas Izraelio ar JAV oro smūgio taikinys, kaip ir jo tėvas, o bet kokia tiesioginė komunikacija galėtų suteikti Irano priešams užuominų apie jo buvimo vietą. Pranešama, kad siekdamas sumažinti pasikėsinimų ar atakų riziką jis ryšį su aukšto rango pareigūnais palaiko per lėtai veikiančią tarpininkų grandinę.
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