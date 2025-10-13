Iraniečių URM: Iranas nedalyvaus Gazos taikos viršūnių susitikime

Oficialioji naujienų agentūra IRNA pranešė, kad Egiptas sekmadienio vakarą pakvietė Iraną dalyvauti pirmadienį Raudonosios jūros kurorte Šarm aš Šeiche vyksiančiame viršūnių susitikime.
Tačiau vėliau pirmadienį A. Araghchi socialiniame tinkle „X“ parašė, kad „Nei prezidentas Pezeshkianas, nei aš negalime bendrauti su kolegomis, kurie puolė Irano žmones ir toliau mums grasina bei taiko sankcijas“, turėdamas omenyje Jungtines Valstijas.
Vašingtonas trumpam prisijungė prie Izraelio, kai šis birželį pradėjo atakas prieš Irano branduolinius objektus ir sukėlė 12 dienų trukusį karą
Ministras teigė, kad Teheranas vis dėlto remia bet kokią iniciatyvą „nutraukti Izraelio genocidą Gazoje“ ir ginti palestiniečių apsisprendimo teisę.
Iranas nepripažįsta Izraelio ir nuo 1979 metų Islamo revoliucijos, per kurią buvo nuverstas JAV remiamas šachas, Palestinos valstybingumo klausimą pavertė pagrindiniu savo užsienio politikos darbotvarkėje.
Gazos taikos viršūnių susitikimas, kurį rengia JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir jo kolega iš Egipto Abdel Fattahas al Sisi (Abdel Fatahas Sisis), siekia įtvirtinti paliaubas ir susitarti dėl pokario politinės sistemos.
Tikimasi, kad susitikime dalyvaus lyderiai iš daugiau nei 20 šalių. Tačiau nei Izraelis, nei „Hamas“, kaip pranešama, jame nedalyvaus.
