Irano aukščiausiasis lyderis teigia pritaręs susitarimui su JAV, nepaisant jo kitokios nuomonės

„Iš esmės turėjau kitokią nuomonę, tačiau daviau leidimą dėl įsipareigojimo, kurį gerbiamas (Irano) prezidentas, kaip Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos pirmininkas, prisiėmė savo ir kitų narių vardu, kad apsaugotų Irano tautos ir Pasipriešinimo fronto teises“, – teigiama valstybinės televizijos eteryje perskaitytame viešumoje nesirodančio M. Khamenei pranešime.
Jis teigė, kad būsimos derybos su JAV vyks tiesiogiai, tačiau tai nereiškia „jų požiūrio priėmimo“.
„Akivaizdu, kad ateityje vyksiančios tiesioginės derybos nereiškia priešo požiūrio priėmimo“, – sakė A. M. Khamenei.
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