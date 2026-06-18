 Irano aukščiausiasis lyderis teigia pritaręs susitarimui su JAV, nepaisant jo kitokios nuomonės

Irano aukščiausiasis lyderis teigia pritaręs susitarimui su JAV, nepaisant jo kitokios nuomonės

2026-06-18 22:33
BNS inf.

Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Mojtaba Khamenei (Modžtaba Chamenei) ketvirtadienį pareiškė pritaręs susitarimui su Jungtinėmis Valstijomis dėl karo Artimuosiuose Rytuose nutraukimo, nors ir turėjo „kitokią nuomonę“, tačiau plačiau to nekomentavo.

Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei / AFP nuotr.

„Iš esmės turėjau kitokią nuomonę, tačiau daviau leidimą dėl įsipareigojimo, kurį gerbiamas (Irano) prezidentas, kaip Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos pirmininkas, prisiėmė savo ir kitų narių vardu, kad apsaugotų Irano tautos ir Pasipriešinimo fronto teises“, – teigiama valstybinės televizijos eteryje perskaitytame viešumoje nesirodančio M. Khamenei pranešime.

Jis teigė, kad būsimos derybos su JAV vyks tiesiogiai, tačiau tai nereiškia „jų požiūrio priėmimo“.

„Akivaizdu, kad ateityje vyksiančios tiesioginės derybos nereiškia priešo požiūrio priėmimo“, – sakė A. M. Khamenei.

Šiame straipsnyje:
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Iranas
derybos
Mojtaba Khamenei

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