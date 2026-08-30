Įšaldyta ateities viltis

Kaip pasakoja „Africanews“, vieniša 37-erių Mina neseniai sumokėjo dviejų mėnesių atlyginimą siekiančią sumą už savo kiaušialąsčių užšaldymą.
Kol biologinis laikrodis tiksi, kiaušialąstės guli saugykloje, o metinis jų išlaikymo mokestis nuo 2022 m. išaugo daugiau nei penkis kartus.
Tačiau šalyje, kurioje ekonominis nestabilumas, sankcijos ir karo grėsmė tapo kasdienybe, sprendimas atidėti motinystę tampa nebe prabanga, o būtinybe.
Nors vyriausybė nuo 2021 m. riboja nemokamą kontracepciją bei sterilizaciją, 2025 m. gimimų skaičius šalyje susitraukė 9 proc., o net 75 proc. jaunimo pagrindine to priežastimi nurodo prastas ekonomines sąlygas.
Kiaušialąsčių paėmimo procedūra privačioje Irano klinikoje atsieina apie 500 eurų, o vaistai kainuoja dar tiek pat. Daugeliui mažesnes pajamas gaunančių žmonių tai – kelių mėnesių uždarbis.
Be to, kita moteris, Nasrin, pasakojo, kaip kartu su seserimi turėjo apibėgti dešimtis vaistinių, kad laiku rastų reikiamų hormoninių preparatų, kurių šalyje nuolat stinga.
Nors vyriausybė žada paramą, realybėje draudimo bendrovės išlaidas dengia tik onkologinių ligų atvejais.
Dar daugiau – kol kas tūkstančiai moterų investuoja į ateitį, neturėdamos jokių garantijų – pagal galiojančius Irano įstatymus užšaldytomis kiaušialąstėmis moteris galės pasinaudoti tik tuo atveju, jei ištekės.
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