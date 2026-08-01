Islandijoje sulaikytas banginių medžioklei besipriešinančios organizacijos laivas ir jo įgula

Islandijos pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad banginių medžioklės laivo „Hvalur 9“ įgula ketvirtadienio vakarą paprašė pagalbos, nes manė, kad protesto laivas „Bandero“ kelia grėsmę jų saugumui.
Pranešama, kad „Bandero“ nepaisė pakrančių apsaugos pareigūnų nurodymų palikti Islandijos vandenis, o vėliau – ir įsakymo išjungti variklius.
Pakrančių apsaugos pareigūnai ir policijos specialiųjų pajėgų būrys „Viking Squad“ ketvirtadienį apie vidurnaktį įsodino savo žmones į laivą ir sulaikė jo įgulą. P. Watsono laive nebuvo.
P. Watsono fondas pareiškime patvirtino, kad laivas buvo sulaikytas. Fondo teigimu, 21 įgulos narys buvo sulaikytas laive, iš jų buvo atimti telefonai.
Laivas penktadienį atplaukė į Islandijos sostinę Reikjaviką, o tyrimą perėmė policija, pranešė pakrančių apsaugos agentūra.
Islandijos nacionalinis transliuotojas RUV pranešė, kad policija sieks deportuoti įgulą ir uždrausti jai grįžti į Islandiją.
Kartu su Norvegija ir Japonija, Islandija yra viena iš nedaugelio šalių, kuriose vis dar vykdoma komercinė banginių medžioklė.
Šalis nustato metines kvotas finvalams ir mažiesiems ruožuočiams, kuriuos žvejams leidžiama medžioti jos vandenyse. Didžiąją dalį banginių mėsos ji eksportuoja į Japoniją, tačiau paklausa ten sumažėjo po to, kai Tokijas 2019 metais pasitraukė iš Tarptautinės banginių medžioklės komisijos (IWC) ir atnaujino komercinę banginių medžioklę.
Banginių medžioklė kelia vis daugiau ginčų Islandijoje, kur šių žinduolių mėsa dabar valgoma retai.
Kanadoje gimęs 75 metų P. Watsonas yra buvęs organizacijos „Sea Shepherd Conservation Society“ vadovas, kurio susidūrimai atviroje jūroje su banginių medžioklės laivais sulaukė įžymybių palaikymo, buvo rodomi realybės televizijos seriale „Whale Wars“ ir dėl kurių jis reguliariai atsidurdavo už grotų.
Jis paliko „Sea Shepherd“ 2022 metais, kad įkurtų savo fondą.
P. Watsonas 2024 metais penkis mėnesius buvo kalinamas Grenlandijoje, kai buvo sulaikytas pagal Japonijos orderį dėl kaltinimų trukdymu banginių medžioklės laivui 2010 metais. Kai buvo paleistas 2024 metų gruodį, P. Watsonas sakė, kad bus atsargus, kad vėl nebūtų sulaikytas.
„Turiu įsitikinti, kad neatsidursiu Islandijoje ar kitoje šalyje, kur Interpolas gali vėl bandyti mane sulaikyti“, – sakė jis.
2012 metais tarptautinė policijos organizacija Interpolas P. Watsono atžvilgiu paskelbė „raudonąjį pranešimą“. Iš labiausiai ieškomų asmenų sąrašo jis buvo išbrauktas 2025 metais.
Jo griežta taktika suskaldė jo paties pradėtą judėjimą, o jūrų bendrovės apkaltino prieš banginių medžioklę kovojančius aktyvistus keliant pavojų laivams ir gyvybėms.
Anksčiau šiais metais Antarktidoje „Bandero“ susidūrė su pramoniniu krilio traleriu. Laivo savininkas iš Norvegijos teigė, kad tai buvo tyčinis išpuolis, sukėlęs pavojų jo įgulai ir galėjęs sukelti ekologinę katastrofą.
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