Ispanija nusprendė išslaptinti žvalgybos pranešimus apie migrantų antplūdį į Seutą

Liepos 30 ir 31 dienomis daugiau nei 70 tūkst. migrantų iš kaimyninio Maroko užplūdo nedidelę Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje; tai sukėlė klausimų, kaip galėjo įvykti šis beprecedentis ir daug gyvybių nusinešęs antplūdis.
Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą, ir teigia, kad nėra „tvirtų įrodymų“, leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas.
Tačiau vis dar sklando abejonės dėl galimo Rabato vaidmens, nes Marokas reikalauja suvereniteto Seutos ir kitos Ispanijos teritorijos Šiaurės Afrikoje – Meliljos – atžvilgiu.
Praėjusią savaitę nutekėjusioje Ispanijos policijos ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į „visišką Maroko saugumo pajėgų toleranciją“ antplūdžio metu ir teigiama, kad Seutos pasienyje jų narių skaičius buvo mažesnis nei įprastai, o kai kurie iš jų aktyviai padėjo kirsti sieną.
Ispanijos aukščiausias baudžiamasis teismas pirmadienį pradėjo tyrimą dėl šių įvykių ir savo sprendimą didžiąja dalimi grindė šia ataskaita, teigdamas, kad Marokas „neabejotinai sudarė palankias sąlygas“.
Konservatyvi ir kraštutinės dešinės opozicija smarkiai kritikavo vyriausybę už tai, kaip ji tvarkėsi su krize, kaltindama ją, kad ji ignoruoja įspėjimus ir yra nuolanki Marokui, kurio santykiai su Madridu yra sudėtingi.
Vyriausybės atstovė spaudai Elma Saiz spaudos konferencijoje pranešė, kad antradienį kabinetas patvirtino „maždaug 40 dokumentų“, kurie bus paviešinti trečiadienį.
„Žengiame dar vieną žingsnį pirmyn, siekdami užtikrinti skaidrumą ir visuomenės teisę žinoti visą informaciją“, – sakė E. Saiz, tačiau atsisakė atskleisti dokumentų turinį.
Dauguma į Seutą atvykusių migrantų grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai jų pasiliko ir gyvena dažnai labai prastomis sąlygomis, o tai didina įtampą mieste, nes gyventojai reikalauja išsiųsti ir juos.
Už santykius su Ispanijos regionais atsakingas ministras Angelis Victoras Torresas antradienį paskelbė, kad migrantams, kurių daugelis Seutoje jau savaites miega po atviru dangumi, buvo įrengtos 3 400 priėmimo vietų. Pasak jo, siekiama „artimiausiomis dienomis“ pasiekti 6 000 vietų skaičių.
Vyriausybė siekia paspartinti likusių migrantų grąžinimą, tačiau pirmiausia turi juos identifikuoti ir nuspręsti, ar jie turi teisę į prieglobstį. Tūkstančiai nelydimų vaikų negali būti deportuojami skubos tvarka ir jiems reikalinga speciali apsauga.
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