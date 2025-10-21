 Ispanija sieks, kad ES būtų atsisakyta laiko sukiojimo

2025-10-21 01:28
Rasa Strimaitytė (ELTA)

 Ispanija sieks, kad Europos Sąjungoje (ES) būtų atsisakyta laikrodžių sukiojimo.

Pedro Sanchezas
Pedro Sanchezas / AP nuotr.

„Atvirai šnekant, nebematau tame prasmės“, – sakė vyriausybės vadovas Pedro Sanchezas vaizdo įraše, kuris paskelbtas tinkle „X“. Jis pažymėjo, kad dauguma europiečių apklausose pasisakė prieš laiko skirstymą į vasaros ir žiemos. Taip esą ne taupoma energija, o du kartus per metus sutrikdomas biologinis žmonių ritmas.

Todėl Ispanija, anot P. Sanchezo, sieks, kad nuo 2026 m. būtų atsisakyta laiko sukiojimo.

Spalio 26-ąją naktį laikrodžio rodykles suksime valanda atgal – baigsis vasaros laikas. 1980 m. įvestos priemonės tikslas yra geriau išnaudoti dienos šviesą.

Europos Komisija 2018 m. apklausė Europos piliečius. Nereprezentatyvus tyrimas parodė, kad prieš kasmetinį perėjimą nuo žiemos į vasaros laiką ir atvirkščiai yra 84 proc. žmonių. Tada tuometinis Komisijos pirmininkas Jeanas Claude Junckeris paskelbė, kad laikrodžių sukiojimas baigsis dar tais pačiais metais. Tačiau: kad tai būtų iš tikrųjų patvirtinta, ES šalys turi susitarti, ar nori gyventi vasaros, ar žiemos laiku. Kadangi iki šiol sutarimo nėra, šis klausimas lieka neišspręstas.

 

 

