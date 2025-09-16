Ispanija iškvietė Izraelio diplomatę, ministrui pavadinus Pedro Sanchezą melagiu

Izraelio reikalų patikėtinė Dana Erlich (Dana Erlič) buvo iškviesta dėl „nepriimtinų Izraelio užsienio reikalų ministro žodžių ir pozicijų“, sakoma Užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Izraelis neturi ambasadoriaus Ispanijoje nuo tada, kai P. Sanchezo vyriausybė 2024 metais pripažino Palestinos valstybę.
Ispanijos kairiųjų vyriausybė buvo viena iš atviriausių Europos kritikių Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) ir jo karinės kampanijos Gazos Ruože, pradėtos reaguojant į 2023-iųjų spalio 7-osios grupuotės „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį, atžvilgiu.
Praėjusią savaitę Madridas atšaukė savo ambasadorių Izraelyje, kai paskelbė apie naujas priemones, kuriomis siekiama „sustabdyti genocidą Gazos“ Ruože.
Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras neseniai pavadino P. Sanchezą „antisemitu“ ir „melagiu“ po to, kai Ispanijos lyderis išreiškė susižavėjimą propalestinietiškais protestuotojais, kurie sutrikdė Ispanijos dviračių lenktynes „Vuelta“.
Penktadienį D. Erlich buvo iškviesta į Ispanijos URM, kai B. Netanyahu apkaltino P. Sanchezą kurstant genocidą prieš Izraelį.
