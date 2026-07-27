Išrinktasis Kolumbijos prezidentas žada nutraukti santykius su Kuba ir Nikaragva

„Mano vyriausybėje nebus jokių ryšių su tironijomis“, – socialiniuose tinkluose rašė kraštutinių dešiniųjų politikas, turėdamas galvoje Kubą ir Nikaragvą.
Jis taip pat paskelbė apie 15 konsulatų ir 14 ambasadų uždarymą. Pastarasis sprendimas palies tokias šalis kaip Alžyras, Barbadosas, Etiopija, Haitis, Pietų Afrika, Senegalas bei Vengrija.
Tačiau jis teigė, kad šie sprendimai „nereiškia diplomatinių santykių nutraukimo“ su kitomis šalimis.
„Su likusiomis šalimis ir organizacijomis Kolumbija palaikys tarptautinius santykius ir garantuos dėmesį savo piliečiams per kitas ambasadas“, – sakė jis.
Išrinktasis prezidentas, kurio rinkimų kampanija buvo paremta „geležinio kumščio“ saugumo politika, teigė, kad ambasadų uždarymas leis vyriausybei nukreipti lėšas saugumui.
A. de la Espriella anksčiau šį mėnesį paskelbė apie planus atidaryti ambasadą Jeruzalėje, siekdamas atkurti ryšius su Izraeliu.
Kadenciją baigiantis prezidentas Gustavo Petro nutraukė ryšius su Izraeliu 2024-aisiais dėl jo puolimo Gazos Ruože.
A. de la Espriella teigė, kad taip pat planuoja atidaryti ambasadą Nigerijoje, kas „leis reorganizuoti ir padaryti efektyvesnį“ Kolumbijos buvimą Afrikoje.
A. de la Espriella darbą prezidento poste turi pradėti rugpjūčio 7-ąją.
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