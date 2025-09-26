 Italija šešioms naftos bendrovėms už konkurencijos pažeidimus skyrė 936 mln. eurų baudą

Italija šešioms naftos bendrovėms už konkurencijos pažeidimus skyrė 936 mln. eurų baudą

2025-09-26 12:00
BNS inf.

Italijos konkurencijos reguliuotoja penktadienį pranešė, kad Italijos energetikos milžinei „Eni“ ir dar penkioms bendrovėms už „konkurencijos ribojimą“ degalų pardavimo srityje skyrė baudas, kurių bendra suma viršija 936 mln. eurų.

Italija šešioms naftos bendrovėms už konkurencijos pažeidimus skyrė 936 mln. eurų baudą
Italija šešioms naftos bendrovėms už konkurencijos pažeidimus skyrė 936 mln. eurų baudą / Scanpix nuotr.

Reguliavimo institucija pareiškime nurodė, kad „Eni“, „Esso“, „Ip“, „Q8“, „Saras“ ir „Tamoil“ „koordinavo biokomponento, įskaičiuoto į degalų kainas, vertės nustatymą“, o ši vertė nuo 2019 metų iki 2023-ųjų padidėjo tris kartus.

Gavus informatoriaus skundą atliktas tyrimas parodė, kad „įmonės lygiagrečiai kėlė kainas, dažnai vienodais dydžiais, ir tai lėmė jų tiesioginis ar netiesioginis keitimasis informacija“, pažymėjo institucija.

Pasak institucijos, „kartelis veikė nuo 2020 metų sausio 1 dienos iki 2023 metų birželio 30-osios“.

„Eni“ pareiškė „griežčiausiai nesutinkanti ir esanti nustebusi“ dėl „nesuprantamų ir nepagrįstų“ kaltinimų ir teigė, kad imsis teisinių veiksmų.

Reguliavimo institucijos byla „ignoruoja rinkos logiką ir iškraipo faktus, išimdama iš konteksto teisėtą operatorių bendravimą, susijusį su tarpusavio tiekimo santykiais“, teigiama bendrovės paskelbtame pranešime.

Šiame straipsnyje:
Italija
bauda naftos bendrovėms

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų