Įtariamasis „Nord Stream“ sprogdinimo byloje paskelbė bado streiką

Bado streiką paskelbęs Serhijus K. reikalauja paisyti pagrindinių jo teisių, teigė advokatas Nicola Canestrini. Ukrainietis visų pirma reikalauja teisės į „tinkamą mitybą, sveiką kalinimo aplinką, orias kalinimo sąlygas ir vienodą elgesį su kitais kaliniais, turint omenyje šeimos narių vizitus ir prieigą prie informacijos“.
Ukrainietis buvo sulaikytas rugpjūtį netoli Riminio, kai atostogavo su šeima. Serhijus K. laikomas spėjamu išpuolių prieš „Nord Stream“ dujotiekius organizatoriumi. Vokietijos federalinė prokuratūra kaltina jį bendrininkavimu sukeliant dujotiekių sprogimą bei sabotažu. Todėl jis turėtų būti teisiamas Vokietijoje.
Neseniai teismas Bolonijoje leido ukrainietį perduoti Vokietijai. Tačiau jo advokatas pareiškė, kad kreipsis į Aukščiausiąjį teismą ir pateiks apeliaciją. Dėl to įtariamojo išdavimas kartą jau buvo sustabdytas.
