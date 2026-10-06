Įtariant šnipinėjimu sulaikytas buvęs Vokietijos žvalgybos vadovas

Jis kaltinamas siekiu perduoti slaptą informaciją užsienio žvalgybos tarnyboms.
Augustas Hanningas, 1998–2005 metais vadovavęs Vokietijos žvalgybos agentūrai BND, įtariamas keliais nusikaltimais, įskaitant „pasikėsinimą įvykdyti valstybės išdavystę“ ir šnipinėjimą, teigiama federalinių prokurorų pranešime.
Buvęs A. Hanningo administracijos vadovas Manfredas D. taip pat buvo sulaikytas įtariant, kad jis padėjo „kėsinimuisi vykdyti valstybės išdavystę ir išdavikiškam šnipinėjimui“.
Su abiem vyrais susijusiose patalpose atliekamos kratos keliose vietose, įskaitant sostinę Berlyną.
Prokurorai teigia, kad Manfredas D. 2012–2026 metais taip pat ėjo A. Hanningo įpėdinių administracijos vadovo pareigas ir pasinaudojo šia padėtimi, kad gautų prieigą prie konfidencialios informacijos, kurią vėliau už atlygį perdavė A. Hanningui.
„Dabartiniai duomenys rodo, kad bėgant metams Manfredas D. pateikė A. Hanningui apie 2 tūkst. dokumentų, kurių daugelyje buvo įslaptintos informacijos, skirtos naudoti tik Federalinės žvalgybos tarnybos vidaus reikmėms“, – teigia prokurorai.
Jų teigimu, „vieną kartą Hanningas pasinaudojo įslaptinta žvalgybos informacija (...), kad parengtų analizę užsienio žvalgybos tarnybos pareigūnui“, nors nėra aišku, ar „medžiaga pasiekė numatytą gavėją“.
A. Hanningas taip pat kaltinamas kelerius metus palaikęs „glaudžius ryšius su kitos užsienio žvalgybos tarnybos atstovu, kuriam perdavė politinę informaciją, iš dalies paremtą Manfredo D. pateikta medžiaga“.
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