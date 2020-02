Įvykus „Brexit“ Britanijos žiniasklaida reiškia optimizmą ir gedulą

„Kelkitės... – tai šlovinga naujoji Britanija“, – paskelbė dešiniosios pakraipos bulvarinis dienraštis „Daily Express“, pasibaigus 47 metus trukusiai JK narystei Bendrijoje, nors šis žingsnis buvo triskart atidėtas.

„Jėga be Briuselio [angl. Muscles without Brussels]", – rašė bulvarinis laikraštis „The Sun“ nenuilstamai agitavęs už „Brexit“ per 2016 metų referendumą dėl ES narystės. Savo tinklalapyje jis taip pat paskelbė ministro pirmininko Boriso Johnsono (Boriso Džonsono) „Brexit“ dienos kreipimąsi į tautą.

„Kelias bus duobėtas“, – skelbia Londone leidžiamo dienraščio „The Evening Standard“ antraštė virš nuotraukos iš to paties B. Johnsono vaizdo kreipimosi.

Britanijos pagrindiniai televizijos kanalai stengėsi atspindėti nakties, atėjusios po kelerius metus trukusių politinių ginčų ir neryžtingumo, istorinį pobūdį.

„Likit sveiki, au revoir, auf wiedersehen“, – savo skubių naujienų eilutėje rodė televizija „Sky News“, skelbdama apie išstojimą iš Bendrijos.

Visuomeninis transliuotojas BBC, už savąjį „Brexit“ proceso nušvietimą sulaukdavęs griežtos kritikos tiek iš išstojimo priešininkų, tiek iš šalininkų, informavo neutraliai.

„Brexit“: JK palieka Europos Sąjungą“, – paskelbė BBC.

„Britanija galiausia nutraukia ryšius su ES“, – parašė dienraštis „Financial Times“.

Tačiau keli laikraščiai pasinaudojo galimybe apžvelgti dideles aistras, kurstytas „Brexit“ proceso pastaruosius pusketvirtų metų.

Kairiosios pakraipos dienraštis „The Guardian“ istorinę naktį irgi komentavo tiek su džiaugsmu, tiek su apgailestavimu.

„Permainingos emocijos „Brexit“ dieną rodo, kad JK dar nenusiraminusi“, – rašė leidinys.

„Kad ir kiek Johnsonas kalbėtų apie susitaikymą, atsisveikinimo momentu nebuvo jokios santarvės tarp išstojimo ir pasilikimo [stovyklų] – galbūt išskyrus vieną dalyką. Abi jos 11 valandą vakaro vertino kaip skelbiančią ištisos epochos pasikeitimą šių salų istorijoje“, – pažymėjo „The Guardian“.

„Kas toliau?“ – savo pirmajame puslapyje klausė laikraštis „i“.

Kai kurie Škotijoje, per 2016-ųjų referendumą nubalsavusioje už tolesnę narystę Bendrijoje, atsakymą turėjo.

„Izoliuota, atsidūrusi blogesnėje padėtyje, silpnesnė ir susiskaldžiusi“, – penktadienį rašė narystę ES palaikantis Glazge leidžiamas dienraštis „Daily Record“. Ši jo antraštė buvo išspausdinta kaip įrašas ant specialiai išleistos 50 pensų monetos „Brexitui“ atminti.

Tikrasis įrašas ant šios monetos, išleistos B. Johnsono vyriausybės, skelbia: „Taika, klestėjimas ir draugystė su visomis valstybėmis.“