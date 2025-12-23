Izraelio ministras kalba apie naujas žydų gyvenvietes Gazos Ruože

Renginyje Vakarų Krante I. Katzas sakė, kad „padedant Dievui, kai ateis laikas“, ir Gazos Ruožo šiaurėje bus statomos gyvenvietės – ten kur prieš 20 metų Izraelio gyvenvietės buvo iškeldintos. Tai esą bus daroma „teisingi būdu ir tinkamu laiku“.
I. Katzas, be to, kalbėjo apie „didelę revoliuciją“ Vakarų Krante, kur Izraelis neseniai nusprendė statyti naujas gyvenvietes. Izraelio gyvenvietės teritorijoje, kurių palestiniečiai nori savo valstybei, tarptautiniu požiūriu laikomos neteisėtomis ir kliūtis taikiam sprendimui.
Rugpjūtį Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sakė, kad Izraelis neketina užimti Gazos Ruožo ir vėl jį apgyvendinti.
„Tai ne mano politika“, – tada sakė „Likud“ partijos pirmininkas.
Naujausi komentarai