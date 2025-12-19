JAV rengia naujas derybas dėl Gazos Ruožo

Baltųjų rūmų pareigūnas ketvirtadienį informavo, kad D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas Floridoje susitiks su aukšto rango Kataro, Egipto ir Turkijos pareigūnais, baiminantis, kad pastangos pasiekti antrąjį susitarimo etapą stringa.
Antruoju etapu Izraelis turėtų pasitraukti iš savo pozicijų Gazos Ruože, šią palestiniečių teritoriją vietoj „Hamas“ valdytų laikinoji valdžia, būtų dislokuotos tarptautinės stabilizavimo pajėgos.
Tačiau spalį pasiekto susitarimo tarp Izraelio ir „Hamas“, kuriam tarpininkavo Vašingtonas ir jo sąjungininkai regione, įgyvendinimas ir perėjimas prie antrojo etapo kol kas vyksta lėtai.
Paliaubos taip pat išlieka trapios, nes abi pusės praneša apie pažeidimus, o tarpininkai baiminasi, kad tiek Izraelis, tiek palestiniečių islamistų organizacija „Hamas“ vilkina procesą.
Izraelis pranešė, kad praėjusį savaitgalį Gazos Ruože nukovė „Hamas“ karinio sparno ginkluotės gamybos vadovą. Šis žingsnis, kaip pranešama, paskatino D. Trumpą įspėti apie pavojų paliauboms.
D. Trumpas teigė, kad B. Netanyahu „tikriausiai atvyks pasimatyti Floridoje“, kur JAV prezidentas savo rezidencijoje „Mar-a-Lago“ leis Kalėdų šventes.
Ovaliajame kabinete paklaustas apie naujienų portalo „Axios“ pranešimą, kad B. Netanyahu vizitas numatomas gruodžio 29 dieną, D. Trumpas žurnalistams sakė, jog Izraelio premjeras norėtų susitikti, nors oficialiai tai dar nesuderinta.
„Kad būtų įvykdytas teisingumas“
Trečiadienį per televiziją transliuotame kreipimesi į tautą D. Trumpas pareiškė, kad Gazos Ruožo paliaubos „pirmą kartą per 3000 metų“ atnešė taiką Artimiesiems Rytams.
Pirmuoju susitarimo dėl Gazos Ruožo etapu palestiniečių kovotojai įsipareigojo perduoti likusius 48 gyvus ir mirusius įkaitus, dar laikytus šiame anklave, ir tai iš esmės padarė, tik dar neperdavė vieno mirusio įkaito palaikų.
D. Trumpo administracija dabar siekia pereiti prie sudėtingo antrojo etapo, kai ypač sunkus klausimas bus reikalavimas „Hamas“ sudėti ginklus.
„Hamas“ lyderis Gazos Ruože Khalilas al Hayya sekmadienį pareiškė, kad grupuotė turi „teisėtą teisę“ turėti ginklų, o Izraelis ne kartą tvirtino, kad „Hamas“ bus nuginkluota.
Trečiasis etapas apima didžiulių Gazos Ruožo teritorijų, kurios buvo sulygintos su žeme per izraeliečių atsakomąją karinę kampaniją po 2023 metų spalį „Hamas“ surengto išpuolio Izraelyje, atstatymą.
Turkija pranešė, kad derybose su S. Witkoffu Ankarai atstovaus užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas.
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas trečiadienį sakydamas kalbą pareiškė, jog jo šalis toliau ryžtingai kovos visuose frontuose, siekdama užtikrinti, kad tai, kas vyksta Gazoje, nebūtų pamiršta ir kad „teisingumas būtų įvykdytas“.
S. Witkoffas ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris atliko svarbų vaidmenį vykdant vadinamąją šaudyklinę diplomatiją, padėjusią pasiekti susitarimą dėl karo Gazos Ruože pabaigos.
Šie JAV atstovai taip pat dalyvauja derybose dėl Rusijos invazijos į Ukrainą užbaigimo ir savaitgalį Majamyje susitiks su Rusijos pareigūnais.
Naujausi komentarai