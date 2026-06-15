 Izraelio ministras kritikuoja JAV ir Irano susitarimą: mūsū tai nesaisto

Izraelio ministras kritikuoja JAV ir Irano susitarimą: mūsū tai nesaisto

2026-06-15 10:00
BNS inf.

Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras pirmadienį pasmerkė JAV ir Irano susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Libaną.

<span>Izraelio ministras kritikuoja JAV ir Irano susitarimą: mūsū tai nesaisto</span>
Izraelio ministras kritikuoja JAV ir Irano susitarimą: mūsū tai nesaisto / Scanpix nuotr.

Jis pabrėžė, kad jo šalis nėra saistoma šio susitarimo.

„(JAV prezidento Donaldo) Trumpo susitarimas mūsų neįpareigoja (...) mes nesame šio susitarimo šalis. Jis neužtikrina mūsų saugumo“, – savo „Telegram“ kanale teigė I. Ben Gviras.

Tai buvo pirmoji Izraelio pareigūno reakcija į pasiektą susitarimą.

„Mes neturime tenkintis niekuo mažiau nei „Hezbollah“ išardymu. Mes neturime pasitraukti nė per colį iš teritorijos, kurią mūsų kariai užėmė ir išvalė nuo teroristinės infrastruktūros“, – sakė jis.

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