Izraelio pajėgos traukiasi iš kelių Gazos rajonų

„Izraelio pajėgos pasitraukė iš keleto Gazos miesto rajonų“, – naujienų agentūrai AFP pasakė vyresnysis „Hamas“ kontroliuojamos civilinės gynybos agentūros, vykdančios gelbėjimo pajėgų funkcijas, pareigūnas Mohammedas al-Mughayyiras.
Tarp rajonų, iš kurių traukiasi kariai – Tel al-Havos ir Al-Šačio stovyklos, kuriose pastarosiomis savaitėmis vyko intensyvios Izraelio oro ir sausumos operacijos.
M. al-Mughayyir taip pat pasakė, kad karinės izraeliečių transporto priemonės pasitraukė ir iš keleto Gazos Ruožo pietuose esančio Chan Juniso miesto dalių.
Keleto Gazos Ruožo rajonų gyventojai naujienų agentūrai AFP taip pat sakė, kad Izraelio kariuomenė, atrodo, pasitraukė iš pozicijų, kurias buvo užėmusi ketvirtadienį.
Izraelio vyriausybės atstovė spaudai Shosh Bedrosian ketvirtadienį žurnalistams sakė, kad Izraelio kariuomenė pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytą planą palaipsniui pasitraukia ir bus perkelta prie vadinamosios Geltonosios linijos.
Per šią pirmąją pasitraukimo proceso dalį kariuomenė vis dar kontroliuos apie 53 proc. Gazos Ruožo teritorijos.
Pažeme skraido naikintuvai
Pasak M. al-Mughayyiro, mūšiai kol kas nesiliauja.
„Šūviai kol kas visiškai nenutilo. Izraelio kariuomenė taip pat smogė Gazos savivaldybės darbininkų komandoms į šiaurę nuo (Gazos miesto) Šeicho Radvano rajono“, – pasakojo M. al-Mughayyiras ir pridūrė, kad izraeliečių ugnis pražudė vieną miesto darbininką.
M. al-Mughayyiras naujienų agentūrai AFP sakė, kad penktadienį Chan Junise per Izraelio apšaudymą taip pat žuvo žmogus.
Civilinės gynybos agentūros atstovas spaudai Mahmudas Bassalas pranešė, kad penktadienį virš Gazos pažeme skraidė Izraelio naikintuvai.
Pasak M. Bassalo, jo komandos pranešė apie antskrydžius ir bombardavimą šiaurinėje ruožo dalyje, ypač Gazos mieste, kur Izraelio kariuomenė prieš paskelbiant paliaubas buvo pradėjusi didelį puolimą.
Jis sakė, kad Izraelio pajėgos Chan Junise taip pat paleido dūminių bombų.
Penktadienį ryte Gazos Ruožą iš Izraelio filmavęs naujienų agentūros AFP vaizdo žurnalistas pasakojo, kad virš šiaurinės ruožo dalies kyla dideli dūmų ir dulkių kamuoliai.
Izraelio kariuomenė, su kuria susisiekė agentūra AFP, teigė tikrinanti pranešimus apie Gazos Ruožo bombardavimą.
Penktadienį kariuomenė pranešė, kad jos pietinės vadavietės pajėgos „šiuo metu koreguoja operatyvines pozicijas Gazos Ruože“.
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kanceliarija penktadienį ryte pranešė, kad vyriausybė patvirtino susitarimo su „Hamas“ dėl įkaitų išlaisvinimo pagrindus.
