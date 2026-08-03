Izraelis išreiškė susirūpinimą JAV dėl Gazos Ruožo plano

Pranešimas pasirodė palestiniečių islamistų organizacijai „Hamas“ paskelbus apie sutikimą nusiginkluoti.
„Izraelis perdavė savo pastabas ir susirūpinimą dėl siūlomo pagrindų dokumento mūsų kolegoms amerikiečiams. Viešai paskelbta versija neatspindi Izraelio pozicijos“, – atsakydamas į naujienų agentūros AFP užklausą teigė ministro pirmininko biuro atstovas spaudai Doronas Spielmanas.
Pasak jo, Izraelio žvalgyba nustatė, kad „Hamas“ persiginkluoja ir verbuoja pajėgas nuo spalio, kai D. Trumpas paskelbė paliaubas, kurios sumažino smurto lygį, nors Izraelis ir toliau tęsia smūgius.
„Hamas“ penktadienį paskelbė, kad sutiko su kitu susitarimo etapu, kuris apima ginklų perdavimą besikuriančiam palestiniečių valdymo komitetui.
D. Trumpas šį žingsnį pavadino „svarbiu etapu“ siekiant užbaigti niokojantį karą, prasidėjusį po 2023 metų spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį, ir žurnalistams sakė, kad Izraelis yra „labai patenkintas“ šiais įvykiais.
Tačiau B. Netanyahu atstovas teigė, jog „Hamas“ veiksmai rodo, kad ji rengiasi „tolesnėms spalio 7-osios stiliaus žudynėms“, ir pažymėjo, kad D. Trumpo Taikos tarybos paskelbtame plane raginama Gazos Ruožą paversti „deradikalizuota, nuo teroro laisva zona, nekeliančia grėsmės kaimynams“.
„Ši vizija tiesiogiai prieštarauja dabartinei realybei ir deklaruojamiems „Hamas“ ketinimams. Būtinas pirmasis žingsnis bet kokio ilgalaikio susitarimo link yra tikras, patikrinamas ir negrįžtamas „Hamas“ demilitarizavimas“, – sakė jis.
„Bet kas, išskyrus visišką demilitarizavimą, paliks „Hamas“ galimybę vėl kelti grėsmę Izraeliui“, – tvirtino atstovas.
Vienas anonimiškai kalbėjęs Izraelio pareigūnas anksčiau sakė, kad Izraelis, kuris vis dar kontroliuoja didžiąją Gazos Ruožo dalį, pagal planą neatitrauks pajėgų nepatikrinęs „Hamas“ nusiginklavimo.
Po „Hamas“ pranešimo Izraelis tęsė smūgius. Palestiniečių pareigūnai sekmadienį pranešė, kad per Izraelio atakas žuvo mažiausiai 13 žmonių.
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