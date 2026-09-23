Izraelis pasmerkė Emmanuelio Macrono JT komentarą dėl Vakarų Kranto: vadina „groteskišku absurdu“

„Groteskiškas Emmanuelio Macrono pareiškimo absurdas tiesiog pribloškia“, – sakoma ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuro pareiškime. Tikimasi, kad B. Netanyahu ketvirtadienį pasakys kovingą kalbą pasaulinėje organizacijoje.
„Hamas“ teroristai beveik kasdien rengia išpuolius prieš žydus. Jie nužudė daugybę Izraelio civilių Judėjoje ir Samarijoje“, – teigiama pareiškime, kuriame naudojamas biblinis Vakarų Kranto, kurį Izraelis okupavo 1967 metais, pavadinimas.
B. Netanyahu biuras atkreipė dėmesį į sekmadienį, švenčiausios žydų šventės Jom Kipuro išvakarėse, įvykusį incidentą, per kurį Vakarų Krante buvo nušautas Izraelio naujakurys. Izraelis nurodė, kad auka – šešių vaikų tėvas Netanelis Shukrunas (Netanelis Šukrunas) – taip pat turėjo Prancūzijos pilietybę.
Izraelio kariuomenė pranešė sulaikiusi palestinietį užpuoliką ligoninėje, o vėliau kariai surengė reidą jo kaime. B. Netanyahu vyriausybės ministras paragino įvykdyti jam mirties bausmę pagal naują įstatymą.
Ekstremistinių pažiūrų Izraelio naujakuriai dažnai užpuola Vakarų Kranto palestiniečius ir plėšia jų turtą. Jungtinės Tautos nurodė, kad šioje teritorijoje iki 2026 metų vidurio kasdien buvo fiksuojama apie šešis su naujakuriais susijusius smurto incidentus prieš palestiniečius arba jų turtą.
E. Macronas savo kalboje Jungtinėse Tautose pasmerkė humanitarinę situaciją Gazos Ruože, iš kurio „Hamas“ 2023 metų spalio 7 dieną surengė kruviniausią išpuolį prieš Izraelį, taip pat pastarojo veiksmus Vakarų Krante.
„Ko vertas mūsų patikimumas, jei liksime neveiklūs dėl Gazos Ruožo? Kai kas tvirtina, kad taika pasiekta, tačiau tai neatvėrė kelio humanitarinės pagalbos pristatymui. Tai vaizdas, kuris gėdina mus visus“, – sakė E. Macronas.
„Pažvelkite į tai, kas vyksta Vakarų Krante, kur kasdien daromi pažeidimai. Vardan ko? „Hamas“ niekada nėra sudavusi smūgio Vakarų Krante. Tai kasdien vis labiau atima galimybę gerbti teisėtą palestiniečių tautos teisę egzistuoti“, – kalbėjo jis.
Palestiniečių valdžia, kuriai vadovauja „Hamas“ varžovai, turi dalinę autonomiją didžiuosiuose Vakarų Kranto miestuose, o didžiąją teritorijos dalį kontroliuoja Izraelis.
„Hamas“ perėmė Gazos Ruožo kontrolę 2007 metais, praėjus dvejiems metams po to, kai Izraelis pasitraukė ir išardė čia buvusias gyvenvietes.
B. Netanyahu santykiai su E. Macronu gan šalti, o Prancūzijos lyderis praėjusių metų JT Generalinėje Asamblėjoje vadovavo Vakarų šalių pastangoms pripažinti palestiniečių valstybę.
Prancūzija neseniai prisijungė prie Jungtinės Karalystės (JK) ir įvedė sankcijas produktams iš Izraelio nausėdijų Vakarų Krante, o tai vėl sukėlė Izraelio vyriausybės pyktį.
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