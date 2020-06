J. Boltonas: D. Trumpas netinkamas būti prezidentu

„Aš nemanau, kad jis yra tinkamas šiam postui. Nemanau, kad jam užtenka kompetencijos eiti šias pareigas“, – kalbėjo J. Boltonas interviu „ABC News“.

D. Trumpo administracija stengiasi uždrausti J. Boltono memurarus „Kambarys, kur tai nutiko: Baltųjų rūmų memuarai“ (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Baltųjų rūmų teigimu, knygoje yra įslaptintos informacijos.

Savo knygoje, kurios ištraukas trečiadienį išspausdino trys laikraščiai, J. Boltonas tvirtina, kad D. Trumpas prašė Kinijos lyderio Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) pagalbos laimėti šių metų rinkimus, palaikė Pekino vykdomą masinį musulmonų uigūrų ir kitų mažumų atstovų kalinimą, o jo žinios apie pasaulį yra labai ribotos.

„Iš tiesų nepamačiau jokio kito vadovavimosi principo kaip tik tą, kas yra gerai siekiant Donaldo Trumpo perrinkimo“, – sakė J. Boltonas interviu, kuris bus visas transliuojamas sekmadienį.

„Manau, kad jis buvo taip susitelkęs ties perrinkimu, kad ilgalaikiai dalykai tapo visiškai nesvarbūs“, – pridūrė jis.

Prisimindamas D. Trumpo bandymą užmegzti dialogą su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu (Kim Čen Unu) J. Boltonas sakė, kad D. Trumpui svarbiau buvo „galimybė [pasidaryti] nuotrauką ir spaudos reakcija“ nei ilgalaikiai JAV interesai.

Respublikonų veteranas J. Boltonas garsėja savo karingu požiūriu į Šiaurės Korėją. Tai buvo viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių jis paliko Baltuosius rūmus rugsėjo mėnesį.

Tuo metu prezidentas J. Boltono mestus kaltinimus Baltiesiems rūmams pavadino „grynu išsigalvojimu“.

Savo komentare socialiniame tinkle „Twitter“ jis pavadino savo buvusį patarėją nacionalinio saugumo klausimais „nesveiku šunyčiu“. Pasak D. Trumpo, jo knyga yra „melo ir išgalvotų istorijų rinkinys“, kuriuo siekiama kad „aš blogai atrodyčiau“.

„Daugelio tų juokingų pareiškimų, kuriuos jis man priskiria, niekada nebuvo, tai – grynas išsigalvojimas“, – nurodė D. Trumpas.