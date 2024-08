J. Stoltenbergas šaukia NATO ir Ukrainos Tarybos posėdį

Susitikime trečiadienį, Aljanso atstovės Farah Dakhlallah teigimu, bus aptariama padėtis mūšio lauke ir svarbiausi kariniai Rusijos užpultos šalies poreikiai. Konferencijoje Briuselyje vaizdo ryšiu dalyvaus Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas. Susitikimas organizuojamas ambasadorių lygiu.

Susitikimo priežastimi NATO atstovė nurodė pastarąsias intensyvias Rusijos atakų bangas prieš Ukrainos infrastruktūrą ir civilius. Aljanso partnerės jau suteikė didelę paramą Ukrainos oro gynybai ir yra pasiryžusios toliau stiprinti Ukrainos gynybą, pridūrė ji.

NATO ir Ukrainos taryba pirmą kartą valstybių ir vyriausybių vadovų lygiu susitiko pernai per NATO viršūnių susitikimą Lietuvoje. Taryba buvo įsteigta apsikeitimui nuomonėmis krizių situacijose. Be to, ji turi sudaryti sąlygas glaudesniam bendradarbiavimui, kol bus įgyvendintos Ukrainos prisijungimo prie NATO sąlygos. Tarp jų, be kita ko, yra Rusijos karo pabaiga bei reformos Ukrainoje.