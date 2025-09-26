Japonijoje sulaikytas „YouTube“ kūrėjas dėl tiesioginės transliacijos iš Fukušimos draudžiamos zonos

Teritorijoje, kuri po 2011 metais įvykusios branduolinės katastrofos buvo paskelbta draudžiama zona, įvykdytas sulaikymas yra naujausias iš virtinės incidentų, susijusių su netinkamu išgarsėti norinčių užsieniečių elgesiu Japonijoje.
Taip pat buvo sulaikyti dar du ukrainiečiai, trečiadienio rytą įėję į negyvenamą namą Okumoje Fukušimos prefektūroje, naujienų agentūrai AFP nurodė Fukušimos policija.
„Policijos pareigūnai įtariamuosius surado gavę piliečio pateiktą informaciją ir sulaikė juos nusikaltimo vietoje“, – teigė pareigūnas.
Pasak televizijos „Asahi“, kuri citavo policiją, visi trys įtariamieji prisipažino kaltę.
Transliuotojas parodė tiesioginės „YouTube“ transliacijos įrašą, kuriame trys vyrai namuose ruošė arbatą ir apžiūrinėjo daiktus, matyt, paliktus ten gyvenusių žmonių.
Po Fukušimos katastrofos, kurią sukėlė didžiulis žemės drebėjimas ir po jo kilęs cunamis, 12 proc. prefektūros teritorijos buvo uždaryta, o apie 165 tūkst. žmonių paliko savo namus po įsakymo evakuotis arba savanoriškai.
Dėl radiacijos regione gyventojams teko palikti viską.
Nors daugelis teritorijų dabar paskelbtos saugiomis, kai kurios vis dar laikomos pavojingomis, įskaitant tą vietą, kurioje filmavo ukrainiečiai, sakoma „Asahi“ reportaže.
Buvęs Ukrainos ambasadorius Japonijoje Serhijus Korsunskis socialiniame tinkle „X“ parašė norintis sulaikytų ukrainiečių vardu atsiprašyti už incidentą.
„Tai neturėtų vykti“, – sakė jis.
2023 metais Japonijos policija sulaikė JAV interneto veikėją, žinomą kaip Johnny Somali (Džonis Somalis), dėl įtariamo įsibrovimo į statybų zoną.
Vaizdo įraše matyti, kaip 23-jų Ismaelis Ramsey Khalidas (Ismaelis Ramzis Chalidas) dėvėjo kaukę ir statybininkams, kurie ragino jį palikti statybų zoną, šaukė „Fukušima“, turėdamas omenyje nukentėjusią atominę elektrinę, pranešė policija.
Kitame vaizdo įraše matyti, kaip I. R. Khalidas, kuris teigia, kad vaikystėje buvo kariu, kabinėjasi prie traukinių keleivių, užsimindamas apie JAV atominį bombardavimą Japonijoje 1945 metais.
Į Japoniją plūsta rekordiškai daug užsienio turistų, tačiau kai kurie vietiniai gyventojai skundžiasi nepagarbiu jų elgesiu.
Partija „Sanseito“, kurios šūkis yra „Pirmiausia japonai“, pasinaudojusi augančiu susirūpinimu dėl per didelio turizmo ir imigracijos, šiemet didele balsų persvara laimėjo aukštesniųjų parlamento rūmų rinkimus.
