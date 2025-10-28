Japonijos ministrė pirmininkė pareiškė, kad tikisi „aukso amžiaus“ santykiuose su JAV

S. Takaichi – pirmoji moteris Japonijos ministrė pirmininkė – vos įžengusi į pasaulinių santykių areną padarė viską, kad padėtų D. Trumpui, ir netgi paskelbė, kad nominuos jį Nobelio taikos premijai, pranešė Baltieji rūmai.
Savo ruožtu D. Trumpas, kuris pirmą kartą susitiko su konservatyviąja S. Takaichi savo kelionės po Azijos šalis metu, pareiškė, kad Vašingtonas yra „stipriausio lygio“ sąjungininkas.
„Man didžiulė garbė būti su jumis, ypač taip anksti, prieš, mano nuomone, jums tampant viena didžiausių ministrių pirmininkių“, – Akasakos imperatoriškosios rezidencijos svečių namuose D. Trumpas sakė S. Takaichi.
S. Takaichi gyrė D. Trumpo pastangas siekiant paliaubų tarp Tailando ir Kambodžos bei jo „precedento neturintį istorinį pasiekimą“ – susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože.
„Norėčiau įgyvendinti naują Japonijos ir JAV aljanso aukso amžių, kai tiek Japonija, tiek Jungtinės Valstijos taps stipresnės ir dar labiau klestinčios“, – sakė ji.
Abi šalys taip pat pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama „užtikrinti svarbiausių mineralų ir retųjų žemių elementų tiekimo grandinių atsparumą ir saugumą“, teigiama pranešime.
Šį mėnesį Pekinas paskelbė apie naujus griežtus retųjų žemių elementų eksporto apribojimus. Atsakydamas D. Trumpas paskelbė apie naujus 100 proc. muitus Kinijos importuojamoms prekėms.
Po susitikimo su S. Takaichi D. Trumpas skubiai išvyko susitikti su prieš kelis dešimtmečius Šiaurės Korėjos pagrobtų japonų šeimomis ir pareiškė, kad „JAV bus su jomis iki galo“, joms prašant pagalbos surasti savo artimuosius.
Daug metų tai neigusi Šiaurės Korėja 2002-aisiais pripažino, kad pasiuntė agentus pagrobti trylika japonų, kurie išmokytų šnipus japonų kalbos ir papročių.
Prekybos derybos
D. Trumpas pirmadienį atvyko į Tokiją, pirmiausiai apsilankęs Malaizijoje. Savo kelionę po Azijos šalis JAV lyderis užbaigs susitikimu su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) Pietų Korėjoje. Tikimasi, kad šis susitikimas padės sušvelninti aršų prekybos karą.
Pekino ir Vašingtono derybininkai patvirtino, kad dvi didžiausios pasaulio ekonomikos susitarė dėl gairių.
Tikėtasi, kad Tokijuje D. Trumpas ir S. Takaichi daugiausia dėmesio skirs saugumui ir prekybai tarp savo šalių sąjungininkių.
S. Takaichi, 58-erių Tokijo gyventoja, sakė, kad „svarbu rasti tam tikrą kompromisą“ prekybos klausimais.
„Vien spaudimas didinti muitus jau sukėlė įvairių problemų“, – tvirtino ji.
Kalbant apie saugumą, ilgai buvusi pacifistinė Japonija laikosi griežtesnės karinės pozicijos, blogėjant santykiams su Kinija.
S. Takaichi, Kinijos kritikė, praėjusią savaitę tapusi pirmąja moterimi Japonijos ministre pirmininke, teigė, kad jos vyriausybė šiais metais pasieks tikslą gynybai skirti 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) – dvejais metais anksčiau nei planuota.
Tačiau Vašingtonas, kurio karių skaičius Japonijoje siekia 60 tūkst., nori, kad Tokijas gynybai skirtų dar daugiau, galbūt 5 proc. BVP – tiek gynybai skirti birželį pažadėjo NATO narės.
Tokijo universiteto Viešosios politikos podiplominių studijų centro profesorius Yee Kuang Hengas (Ji Kuand Hengas) naujienų agentūrai AFP sakė, kad S. Takaichi prevenciškai paankstino šį tikslą, siekdama „atsitraukti nuo JAV spaudimo“ Japonijai didinti išlaidas gynybai.
D. Trumpas antradienį turėtų pasakyti kalbą lėktuvnešyje „USS George Washington“, prisišvartavusiame JAV karinio jūrų laivyno bazėje Jokosukoje.
Jis taip pat vakarieniaus su verslo lyderiais, įskaitant automobilių gamintojos „Toyota“ pirmininką.
Siekia užmegzti gerus santykius su D. Trumpu
Daugumai iš Japonijos į Jungtines Valstijas importuojamų prekių taikomi 15 proc. muitai, nors iš pradžių grasinta 25 proc. muitais.
Tačiau šie mokesčiai vis tiek prisidėjo prie 24 proc. vertės kritimo rugsėjį eksportuojant automobilius į JAV, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
Automobilių pramonė Japonijoje sukuria apie 8 proc. visų darbo vietų.
Pagal liepos mėnesį paskelbtos prekybos sutarties su Baltaisiais rūmais sąlygas, Japonija taip pat įsipareigojo investuoti 550 mlrd. dolerių (apie 470 mlrd. eurų) Jungtinėse Valstijose.
S. Takaichi stengiasi užmegzti gerus santykius su D. Trumpu, kuris palaikė artimus asmeninius ryšius su nužudytu buvusiu Japonijos ministru pirmininku Shinzo Abe (Šindzo Abe).
Japonijos premjerė žada iš esmės sustiprinti šalies gynybos pajėgumus
S. Takaichi antradienį pareiškė esanti įsipareigojusi iš esmės sustiprinti šalies gynybos pajėgumus, pabrėždama, kad ji susiduria su precedento neturinčiais saugumo pavojais.
Kalbėdama kartu su D. Trumpu lėktuvnešyje „USS George Washington“ netoli Tokijo, premjerė teigė, kad Japonija susiduria su „precedento neturinčia sudėtinga saugumo aplinka“.
